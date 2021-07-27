На Одещині пасажирський автобус Кишинів-Київ врізався в зерновоз, є жертви

Вночі 27 липня на автодорозі Одеса-Київ сталася смертельна ДТП. Рейсовий автобус Кишинів-Київ зіткнувся з зерновозом.

Станом на ранок вівторка відомо про одного загиблого, ще чотирьох пасажирів госпіталізували. Особи постраждалих встановлюють правоохоронці.

ДТП сталася поблизу селища Любашівка на Одещині.

За попередньою інформацією, водій рейсового автобуса не впорався з керуванням. Зерновоз, з яким зіткнувся автобус, стояв на узбіччі.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група та бригада медиків, які надають допомогу решті пасажирів автобуса.

Наразі рух транспорту на 309-му кілометрі автодороги Одеса-Київ ускладнено.