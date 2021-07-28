Отказалась готовить есть посреди ночи: в Киевской области муж задушил жену

В селе Кожуховка на Киевщине муж посреди ночи задушил собственную жену, потому что она отказалась готовить есть. Вместе супруги жили 16 лет, детей не имели.

По данным правоохранителей, после инцидента 34-летний Андрей сразу пошел спать.

Только после обеда он сообщил родственникам жены Анны, что женщина якобы внезапно умерла ночью.

Однако под давлением улик, Андрей таки признался: это он голыми руками задушил жену, потому что она отказала ему готовить пищу.

— Между ними сначала возник конфликт. После чего, женщина пошла ночевать в одну комнату, а мужчина — в другую. Уже ночью Андрей встал, начал просить у жены, чтобы она приготовила ему есть. Но она отказалась. Мужчина начал ее душить, закрывать руками нос и рот, в результате чего Анна умерла, — объяснила пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

По словам соседей, Анна и Андрей часто ссорились и пьянствовали вместе.

В то же время сестра погибшей Марина уверяет, что Анна любила мужа, хотя он ее и бил.

Подозреваемого задержали по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.