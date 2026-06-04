Библиотека Вернадского получила редкие старопечатные издания с упоминаниями Украины
- Ранее книги экспонировались на выставке Ukraine WOW, которую посетили более 250 тыс. человек.
- Ознакомиться со старопечатными изданиями можно в отделе старопечатных и редких изданий библиотеки Вернадского.
- В будущем книги планируют оцифровать и опубликовать на сайте библиотеки.
Фонды Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского пополнились редкими европейскими старопечатными изданиями XVII–XVIII веков.
Речь идет об исторических трудах путешественника Джозефа Маршалла, философа Вольтера и дипломата Пьера Шевалье, которые содержат подробные описания и упоминания об Украине.
Раритеты были найдены и приобретены за границей у частных коллекционеров, после чего их экспонировали на интерактивной выставке Ukraine WOW, где книги увидели более 250 тыс. посетителей.
Теперь старопечатные издания официально передали на постоянное хранение в главное книгохранилище страны.
Как Вольтер писал о Мазепе и Украине
Одним из самых ценных поступлений стало двухтомное издание 1731 года Histoire de Charles XII roi de Suède (История Карла XII, короля Швеции) авторства Вольтера.
В книге описаны события Великой Северной войны, союз гетмана Ивана Мазепы со шведским королем Карлом XII и Полтавская битва. Хотя сам Вольтер никогда не посещал Украину, он использовал многочисленные источники и общался с людьми, которые были непосредственно связаны с тогдашними событиями.
В частности, философ поддерживал контакты с Григором Орликом — сыном гетмана Филиппа Орлика, а также переписывался с очевидцами войны и людьми из окружения Карла XII.
В книге Вольтер не употребляет название Россия, вместо этого последовательно называет ее Московией, отделяя от Украины.
— Украина всегда имела вдохновение быть свободной, — писал он в первом томе издания.
Отдельный раздел посвящен фигуре Мазепы. Вольтер называл Мазепу “храбрым изобретательным человеком” и писал о его намерении стать независимым и создать могущественное королевство из Украины.
Описание казацкого государства у Пьера Шевалье
Еще одним поступлением стал труд французского офицера и дипломата Пьера Шевалье A Discourse of the Original, Countrey, Manners, Government and Religion of the Cossacks, With another of the Precopian Tartars 1663 года.
За десять лет Шевалье собрал наблюдения о быте, вере, устройстве и борьбе казаков времен Богдана Хмельницкого. Его книга стала одним из главных европейских источников о казацком государстве.
Автор описывал быт, военное дело, религию и общественное устройство казаков, а также перечислял крупнейшие украинские города того времени — Киев, Чернигов, Переяслав, Чигирин, Черкассы, Винницу, Умань и другие.
— Жители Украины, которые сегодня все называются казаками и которые с гордостью носят это имя, имеют хорошее телосложение, бодры, крепки, ловки ко всякой работе, щедры и мало заботятся о накоплении имущества, очень свободолюбивы и неспособны терпеть ярмо, — отмечал он в одном из отрывков.
Шевалье также подчеркивал военное мастерство казаков и их морские походы.
Украина в воспоминаниях Джозефа Маршалла
В библиотеку также передали четырехтомное издание английского путешественника Джозефа Маршалла Travels through … Russia, the Ukraine and Poland 1772 года.
В 1770 году он путешествовал через Стародуб, Чернигов, Киев и Очаков, оставив подробные заметки об украинских землях.
Маршалл описывал Украину как хорошо развитую и зажиточную страну, а Киев называл одним из самых выдающихся городов, которые видел во время своих путешествий.
— Украину я застал как страну невероятно плодородную и очень хорошо хозяйственно устроенную, не похожую на представление, которое я составил себе об Украине на основании прочитанных книг, — писал он в одном из отрывков.
А в другом сравнивал украинские земли с Англией:
— Я еще не видел такой страны, которая бы так сильно была похожа на лучшие провинции Англии, как это я заметил в Украине, — говорится в тексте.
Ознакомиться с поступлениями можно в читальном зале отдела старопечатных и редких изданий библиотеки Вернадского. Также издания планируют оцифровать и сделать доступными на сайте книгохранилища.