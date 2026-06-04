Фонды Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского пополнились редкими европейскими старопечатными изданиями XVII–XVIII веков.

Речь идет об исторических трудах путешественника Джозефа Маршалла, философа Вольтера и дипломата Пьера Шевалье, которые содержат подробные описания и упоминания об Украине.

Раритеты были найдены и приобретены за границей у частных коллекционеров, после чего их экспонировали на интерактивной выставке Ukraine WOW, где книги увидели более 250 тыс. посетителей.

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Теперь старопечатные издания официально передали на постоянное хранение в главное книгохранилище страны.

Как Вольтер писал о Мазепе и Украине

Одним из самых ценных поступлений стало двухтомное издание 1731 года Histoire de Charles XII roi de Suède (История Карла XII, короля Швеции) авторства Вольтера.

В книге описаны события Великой Северной войны, союз гетмана Ивана Мазепы со шведским королем Карлом XII и Полтавская битва. Хотя сам Вольтер никогда не посещал Украину, он использовал многочисленные источники и общался с людьми, которые были непосредственно связаны с тогдашними событиями.

В частности, философ поддерживал контакты с Григором Орликом — сыном гетмана Филиппа Орлика, а также переписывался с очевидцами войны и людьми из окружения Карла XII.

В книге Вольтер не употребляет название Россия, вместо этого последовательно называет ее Московией, отделяя от Украины.

— Украина всегда имела вдохновение быть свободной, — писал он в первом томе издания.

Отдельный раздел посвящен фигуре Мазепы. Вольтер называл Мазепу “храбрым изобретательным человеком” и писал о его намерении стать независимым и создать могущественное королевство из Украины.

Описание казацкого государства у Пьера Шевалье

Еще одним поступлением стал труд французского офицера и дипломата Пьера Шевалье A Discourse of the Original, Countrey, Manners, Government and Religion of the Cossacks, With another of the Precopian Tartars 1663 года.

За десять лет Шевалье собрал наблюдения о быте, вере, устройстве и борьбе казаков времен Богдана Хмельницкого. Его книга стала одним из главных европейских источников о казацком государстве.

Автор описывал быт, военное дело, религию и общественное устройство казаков, а также перечислял крупнейшие украинские города того времени — Киев, Чернигов, Переяслав, Чигирин, Черкассы, Винницу, Умань и другие.

— Жители Украины, которые сегодня все называются казаками и которые с гордостью носят это имя, имеют хорошее телосложение, бодры, крепки, ловки ко всякой работе, щедры и мало заботятся о накоплении имущества, очень свободолюбивы и неспособны терпеть ярмо, — отмечал он в одном из отрывков.

Шевалье также подчеркивал военное мастерство казаков и их морские походы.

Украина в воспоминаниях Джозефа Маршалла

В библиотеку также передали четырехтомное издание английского путешественника Джозефа Маршалла Travels through … Russia, the Ukraine and Poland 1772 года.

В 1770 году он путешествовал через Стародуб, Чернигов, Киев и Очаков, оставив подробные заметки об украинских землях.

Маршалл описывал Украину как хорошо развитую и зажиточную страну, а Киев называл одним из самых выдающихся городов, которые видел во время своих путешествий.

— Украину я застал как страну невероятно плодородную и очень хорошо хозяйственно устроенную, не похожую на представление, которое я составил себе об Украине на основании прочитанных книг, — писал он в одном из отрывков.

А в другом сравнивал украинские земли с Англией:

— Я еще не видел такой страны, которая бы так сильно была похожа на лучшие провинции Англии, как это я заметил в Украине, — говорится в тексте.

Ознакомиться с поступлениями можно в читальном зале отдела старопечатных и редких изданий библиотеки Вернадского. Также издания планируют оцифровать и сделать доступными на сайте книгохранилища.

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