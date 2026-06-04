Российские пожарные пытались потушить пожар на корвете Бойко в порту Кронштадта после атаки Сил обороны Украины.

Это можно увидеть на спутниковых снимках, которые опубликовали Схемы (Радио Свобода).

Удар по корвету Бойкий в Кронштадте: спутниковые снимки

Свежие спутниковые снимки от Vantor за 3 июня подтверждают возгорание пожара на российском корабле в Кронштадте. На кадрах виден огонь на борту и работа пожарных.

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Удар по корвету Бойкий в Кронштадте. Фото: Схемы (Радио Свобода)

Атака на корвет Бойкий: спутниковые снимки зафиксировали пожар в Кронштадте Фото 2

Удар по корвету Бойкий в Кронштадте. Фото: Схемы (Радио Свобода)

Как сообщает Defence Express, корвет находился в сухом доке. По данным издания, корабль поразили в середину корпуса – в районе мостика и башенно-мачтовой конструкции.

Утверждается, что в этой зоне сосредоточено главное радиоэлектронное оборудование корвета проекта 20380. В частности, речь идет о навигационных и обзорных РЛС, системах управления артустановками и ракетным вооружением, а также комплексе РЭБ.

Вероятно, в результате удара крыша мостика проломилась. В издании это объясняют комбинацией взрыва и пожара. Из-за экстремальной температуры металл потерял прочность, к тому же в конструкции судна использовали легковоспламеняющиеся или хрупкие композитные материалы.

Аналитики считают, что разрушительные последствия от пожара после атаки дронов могли быть более серьезными для корвета, чем непосредственно сами взрывы боеголовок. Это обусловлено тем, что огонь легко распространяется по вентиляционным каналам, кабельной инфраструктуре и пространству между палубами.

3 июня Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам России. Вскоре стало известно, что в Кронштадте поражен корвет Бойкий и объекты инфраструктуры.

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