Відмовилась готувати їсти посеред ночі: у Київській області чоловік задушив дружину

У селі Кожухівка на Київщині чоловік посеред ночі задушив власну дружину, бо вона відмовилась готувати їсти. Разом подружжя жило 16 років, дітей не мало.

За даними правоохоронців, після інциденту 34-річний Андрій одразу пішов спати.

Лише пообіді він повідомив родичам дружини Ганни, що жінка нібито раптово померла у ночі.

Однак під тиском доказів, Андрій таки зізнався: це він голими руками задушив дружину, бо вона відмовила йому варити їсти.

– Між ними спочатку виник конфлікт. Після чого, жінка пішла ночувати в одну кімнату, а чоловік – в іншу. Уже вночі Андрій встав, почав просити у дружини, аби вона приготувала йому їсти. Та вона відмовилась. Чоловік почав її душити, затуляти руками ніс та рот, внаслідок чого Ганна померла, – пояснила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

За словами сусідів, Ганна та Андрій часто сварилися та пиячили разом.

Водночас сестра загиблої Марина запевняє, що Ганна любила чоловіка, хоч він її і бив.

Підозрюваного затримали за ч. 1 ст. 115 КК України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.