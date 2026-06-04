Сегодня суд в Швеции утвердил арест судна CAFFA, который мог быть привлечен к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории.

Суд в Швеции арестовал судно Caffa

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, это первый случай, когда иностранный суд по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи наложил арест на судно, которое предположительно причастно к вывозу украинских ресурсов с оккупированной территории.

По данным следствия, CAFFA систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, действуя вопреки интересам государства. Для утаивания этой деятельности использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено как Guinea False.

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– Сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение – суд утвердил арест судна. Это конкретный результат международного правового взаимодействия и наших партнеров. Ежедневная работа, обмен информацией, сбор и передача дополнительных доказательств дали результат: судно арестовано, – написал Руслан Кравченко в Telegram.

Россия продолжает незаконно присваивать украинские ресурсы на временно оккупированных территориях. В то же время, Украина системно документирует такие преступления: устанавливает маршруты, идентифицирует суда, фиксирует незаконные меры на оккупированной территории и использует международные механизмы правовой помощи.

Этот кейс является четким сигналом: манипуляция с флагами, маршрутами или регистрацией не поможет избежать ответственности. Украина видит, фиксирует и доказывает, подчеркнул генпрокурор Кравченко.

Напомним, что в начале марта Швеция задержала судно из теневого флота РФ Caffa.

А уже 12 марта 2026 года Офис генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила произвести обыск на судне, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на CAFFA.

Шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса. На следующей неделе после его получения на судне провели обыск и допросили свидетелей.

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