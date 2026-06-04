Суд в Швеции арестовал судно CAFFA за подозрение в вывозе украинской продукции с ВОТ
- Суд в Швеции утвердил арест судна CAFFA, которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции из временно оккупированных территорий.
- Это первый случай, когда иностранный суд по запросу украинской прокуратуры наложил арест на такое судно.
Сегодня суд в Швеции утвердил арест судна CAFFA, который мог быть привлечен к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории.
Суд в Швеции арестовал судно Caffa
Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, это первый случай, когда иностранный суд по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи наложил арест на судно, которое предположительно причастно к вывозу украинских ресурсов с оккупированной территории.
По данным следствия, CAFFA систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, действуя вопреки интересам государства. Для утаивания этой деятельности использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено как Guinea False.
– Сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение – суд утвердил арест судна. Это конкретный результат международного правового взаимодействия и наших партнеров. Ежедневная работа, обмен информацией, сбор и передача дополнительных доказательств дали результат: судно арестовано, – написал Руслан Кравченко в Telegram.
Россия продолжает незаконно присваивать украинские ресурсы на временно оккупированных территориях. В то же время, Украина системно документирует такие преступления: устанавливает маршруты, идентифицирует суда, фиксирует незаконные меры на оккупированной территории и использует международные механизмы правовой помощи.
Этот кейс является четким сигналом: манипуляция с флагами, маршрутами или регистрацией не поможет избежать ответственности. Украина видит, фиксирует и доказывает, подчеркнул генпрокурор Кравченко.
Напомним, что в начале марта Швеция задержала судно из теневого флота РФ Caffa.
А уже 12 марта 2026 года Офис генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила произвести обыск на судне, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на CAFFA.
Шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса. На следующей неделе после его получения на судне провели обыск и допросили свидетелей.