Ведущая реалити Нового канала Любовь на выживание, певица Lida Lee призналась, что обожает по ночам заходить на страницы маркетплейсов.

Как говорит сама артистка, иногда такой шопинг выходит из-под контроля.

Lida Lee о запретном удовольствии

Lida Lee поделилась, что онлайн-шопинг для нее — не только возможность быстро и удобно заказать нужные вещи, но и своеобразный отдых или эмоциональная разрядка.

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По словам певицы, именно таким способом она совершает свои самые импульсивные покупки.

— Особенно опасно заходить туда ночью: лежишь, листаешь ленту, добавляешь множество всего в корзину, а потом вдруг видишь, что насобирала товаров на 5 тыс. грн. А когда посылка приходит, там не всегда то, что ожидала, — со смехом говорит ведущая реалити Любовь на выживание.

В списке ее покупок — всевозможные мелочи: кухонные принадлежности, косметические средства, аксессуары и украшения. Также заказывает там различные автомобильные аксессуары, органайзеры и контейнеры для хранения.

Lida Lee отмечает, что интернет-платформы часто создают иллюзию выгодной покупки, однако результат зависит от внимательности покупателя.

— Для того чтобы найти что-то действительно стоящее, нужно потратить время. Одна и та же позиция может быть у разных продавцов по совершенно разной цене и отличаться по качеству, поэтому приходится сравнивать и искать. Например, ремни, которые я там заказывала, а потом брала в отпуск, мне очень понравились, — говорит звезда.

Ранее Lida Lee делилась еще одним личным моментом — сделала откровенное признание о страхе сцены. Знаменитость вспомнила, как ей не нравился собственный голос и какие эмоции переполняли ее перед выступлениями.

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