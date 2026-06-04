Особенно опасно заходить туда ночью: Lida Lee о своем запретном удовольствии
- Ведущая реалити Любовь на выживание и певица Lida Lee призналась, что любит ночной онлайн-шопинг.
- Артистка назвала просмотр маркетплейсов способом отдыха и эмоциональной разрядки.
- По словам Lida Lee, именно ночью она чаще всего совершает импульсивные покупки.
Ведущая реалити Нового канала Любовь на выживание, певица Lida Lee призналась, что обожает по ночам заходить на страницы маркетплейсов.
Как говорит сама артистка, иногда такой шопинг выходит из-под контроля.
Lida Lee о запретном удовольствии
Lida Lee поделилась, что онлайн-шопинг для нее — не только возможность быстро и удобно заказать нужные вещи, но и своеобразный отдых или эмоциональная разрядка.
По словам певицы, именно таким способом она совершает свои самые импульсивные покупки.
— Особенно опасно заходить туда ночью: лежишь, листаешь ленту, добавляешь множество всего в корзину, а потом вдруг видишь, что насобирала товаров на 5 тыс. грн. А когда посылка приходит, там не всегда то, что ожидала, — со смехом говорит ведущая реалити Любовь на выживание.
В списке ее покупок — всевозможные мелочи: кухонные принадлежности, косметические средства, аксессуары и украшения. Также заказывает там различные автомобильные аксессуары, органайзеры и контейнеры для хранения.
Lida Lee отмечает, что интернет-платформы часто создают иллюзию выгодной покупки, однако результат зависит от внимательности покупателя.
— Для того чтобы найти что-то действительно стоящее, нужно потратить время. Одна и та же позиция может быть у разных продавцов по совершенно разной цене и отличаться по качеству, поэтому приходится сравнивать и искать. Например, ремни, которые я там заказывала, а потом брала в отпуск, мне очень понравились, — говорит звезда.
Ранее Lida Lee делилась еще одним личным моментом — сделала откровенное признание о страхе сцены. Знаменитость вспомнила, как ей не нравился собственный голос и какие эмоции переполняли ее перед выступлениями.