Нашли местные жители: на Черкасчине изъяты 95 артснарядов

Саперы в Черкасской области изъяли 95 взрывоопасных предметов, представляющих собой потенциальную угрозу для местных жителей.

По данным ГСЧС, им поступило сообщение о том, что два подозрительных предмета найдены в поле недалеко от села Кобыляки.

На место происшествия прибыли пиротехники и специалисты подводного разминирования, которые провели осмотр территории.

Они пришли к выводу, что были найдены артиллерийские 105-миллиметровые снаряды времен прошлых войн.

Помимо предметов, найденных местными жителями, были обнаружены еще 93 артиллерийских снаряда такого же калибра. Их изъяли, чтобы уничтожить.