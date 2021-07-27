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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Нашли местные жители: на Черкасчине изъяты 95 артснарядов

артснаряди на Черкащині

Саперы в Черкасской области изъяли 95 взрывоопасных предметов, представляющих собой потенциальную угрозу для местных жителей.

По данным ГСЧС, им поступило сообщение о том, что два подозрительных предмета найдены в поле недалеко от села Кобыляки.

На место происшествия прибыли пиротехники и специалисты подводного разминирования, которые провели осмотр территории.

Они пришли к выводу, что были найдены артиллерийские 105-миллиметровые снаряды времен прошлых войн.

Нашли местные жители: на Черкасчине изъяты 95 артснарядов

Помимо предметов, найденных местными жителями, были обнаружены еще 93 артиллерийских снаряда такого же калибра. Их изъяли, чтобы уничтожить.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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