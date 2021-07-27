Знайшли місцеві мешканці: на Черкащині вилучено 95 артснарядів

Сапери в Черкаській області вилучили 95 вибухонебезпечних предметів, що становлять потенційну загрозу для місцевих мешканців.

За даними ДСНС, їм надійшло повідомлення про те, що два підозрілих предмети знайдено в полі поблизу села Кобиляки.

До місця події прибули піротехніки та фахівці підводного розмінування, які провели огляд території.

Вони прийшли до висновку, що було знайдено артилерійські 105-міліметрові снаряди часів минулих воєн.

Крім предметів, знайдених місцевими мешканцями, було виявлено ще 93 артилерійських снаряди такого ж калібру. Їх вилучили, щоб знищити.