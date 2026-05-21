В еврокубках следующего сезона Украину будут представлять четыре клуба: Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье.

Окончательный состав участников еврокубков стал известен после финала Кубка Украины.

Где выступят украинские клубы в еврокубках

В финале Кубка Украины Динамо победило Чернигов со счетом 3:1 и стало обладателем трофея сезона-2025/26. Это 14-й трофей этого турнира для бело-синих.

Сейчас смотрят

Победа в Кубке Украины позволила Динамо попасть в квалификацию Лиги Европы. Жеребьевка Лиги Европы состоится 16 июня. Первые матчи киевляне сыграют 9 и 16 июля.

Шахтер напрямую пробился в основной раунд Лиги чемпионов. Это произошло благодаря чемпионству в УПЛ и позиции в пятилетнем рейтинге ассоциаций, находящихся за пределами первой десятки.

ЛНЗ и Полесье выступят в Лиге конференций, где стартуют со второго раунда квалификации. Для черкасской команды это будет дебют в еврокубках. А вот житомирский клуб во второй раз поборется за выход в основной раунд.

В прошлом году Полесье уступило в последнем раунде квалификации Фиорентине. Жеребьевка состоится 17 июня, а первые матчи — 23 и 30 июля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.