США выдвинули обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро из-за сбивания самолетов в 1996 году
- США выдвинули обвинения Раулю Кастро.
- Экс-лидера Кубы подозревают в заговоре с целью убийства граждан США.
Министерство юстиции США обнародовало обвинения против младшего брата Фиделя Кастро, 94-летнего Рауля Кастро и еще пяти человек.
Об этом сообщают Минюст США, NYT и CNN.
В чем США обвиняют Рауля Кастро
По данным американского Минюста, Федеральный окружной суд в Майами выдвинул Раулю Кастро обвинения в заговоре с целью убийства граждан США.
Также ему инкриминируют четыре эпизода убийства и два пункта по уничтожению самолетов.
Следствие утверждает, что Рауль Кастро лично санкционировал сбивание двух гражданских самолетов 24 февраля 1996 года.
Речь идет о самолетах организации Братья в помощь, которая базировалась в Майами и занималась поиском кубинских беженцев в районе Флоридского пролива.
В результате инцидента погибли четыре человека.
Среди обвиняемых также фигурирует пилот истребителя, который, по версии следствия, участвовал в сбивании самолетов.
Постоянный представитель Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что обвинения являются попыткой администрации Дональда Трампа создать повод для военных действий против Кубы.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна “имеет абсолютное и законное право защищаться от военного нападения”.
— Такое нападение повлечет кровопролитие с непредсказуемыми последствиями, — подчеркнул он.
США перебросили авианосную группу в Карибский бассейн
На фоне обострения вокруг Кубы в Карибский бассейн прибыла американская ударная группа во главе с авианосцем USS Nimitz.
В состав группы входят авианосец, авиакрыло, эсминец USS Gridley и судно обеспечения USNS Patuxent.
В Южном командовании США заявили, что группа демонстрирует “готовность, стратегическое превосходство и защиту демократии”.
CNN отмечает, что кубинские власти восприняли обвинительный акт как подготовку к возможному военному вмешательству.