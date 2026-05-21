Министерство юстиции США обнародовало обвинения против младшего брата Фиделя Кастро, 94-летнего Рауля Кастро и еще пяти человек.

Об этом сообщают Минюст США, NYT и CNN.

В чем США обвиняют Рауля Кастро

По данным американского Минюста, Федеральный окружной суд в Майами выдвинул Раулю Кастро обвинения в заговоре с целью убийства граждан США.

Сейчас смотрят

Также ему инкриминируют четыре эпизода убийства и два пункта по уничтожению самолетов.

Следствие утверждает, что Рауль Кастро лично санкционировал сбивание двух гражданских самолетов 24 февраля 1996 года.

Речь идет о самолетах организации Братья в помощь, которая базировалась в Майами и занималась поиском кубинских беженцев в районе Флоридского пролива.

В результате инцидента погибли четыре человека.

Среди обвиняемых также фигурирует пилот истребителя, который, по версии следствия, участвовал в сбивании самолетов.

Постоянный представитель Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что обвинения являются попыткой администрации Дональда Трампа создать повод для военных действий против Кубы.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна “имеет абсолютное и законное право защищаться от военного нападения”.

— Такое нападение повлечет кровопролитие с непредсказуемыми последствиями, — подчеркнул он.

США перебросили авианосную группу в Карибский бассейн

На фоне обострения вокруг Кубы в Карибский бассейн прибыла американская ударная группа во главе с авианосцем USS Nimitz.

В состав группы входят авианосец, авиакрыло, эсминец USS Gridley и судно обеспечения USNS Patuxent.

В Южном командовании США заявили, что группа демонстрирует “готовность, стратегическое превосходство и защиту демократии”.

CNN отмечает, что кубинские власти восприняли обвинительный акт как подготовку к возможному военному вмешательству.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.