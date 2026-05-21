Британская радиостанция ошибочно сообщила о смерти Чарльза III
- В Великобритании радиостанция Radio Caroline по ошибке сообщила в эфире о смерти короля Чарльза III.
- Причиной стала компьютерная ошибка, по которой случайно активировался специальный протокол Death of a Monarch.
- После инцидента вещание временно прекратили, а руководство станции принесло извинения слушателям и королевской семье.
Британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Чарльза III.
Радиостанция Британии ошибочно объявила о смерти короля Чарльза III
Причиной стала компьютерная ошибка, из-за которой автоматически запустился специальный протокол на случай смерти монарха, пишет The Guardian.
Инцидент произошел днем 19 мая. По словам менеджера станции Питера Мура, в главной студии ошибочно активировалась процедура Death of a Monarch — заранее подготовленный сценарий, который есть у британских вещателей на случай смерти короля или королевы.
После запуска системы слушатели услышали сообщение о якобы смерти Чарльза III, после чего в эфире раздался гимн God Save the King. Впоследствии вещание Radio Caroline прервалось примерно на 15 минут.
После возобновления эфира руководство радиостанции опубликовало официальное извинение перед слушателями и королевской семьей.
– Из-за компьютерной ошибки процедура была случайно активирована, – объяснил Мур.
Он также отметил, что Radio Caroline много лет транслирует рождественские обращения британских монархов и надеется на продолжение этой традиции.
На момент инцидента король Чарльз III вместе с королевой Камиллой находился с официальным визитом в Северной Ирландии. Супруги посещали культурные мероприятия в Белфасте и участвовали в празднованиях фестиваля ирландской музыки.
Стоит отметить, что Radio Caroline — известная британская радиостанция, основанная в 1964 году как “пиратское радио”, которое вещало с кораблей возле побережья Англии. Впоследствии она стала одним из символов альтернативного вещания в Великобритании.