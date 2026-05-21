Радиостанция Британии ошибочно объявила о смерти короля Чарльза III

Причиной стала компьютерная ошибка, из-за которой автоматически запустился специальный протокол на случай смерти монарха, пишет The Guardian.

Инцидент произошел днем ​​19 мая. По словам менеджера станции Питера Мура, в главной студии ошибочно активировалась процедура Death of a Monarch — заранее подготовленный сценарий, который есть у британских вещателей на случай смерти короля или королевы.

После запуска системы слушатели услышали сообщение о якобы смерти Чарльза III, после чего в эфире раздался гимн God Save the King. Впоследствии вещание Radio Caroline прервалось примерно на 15 минут.

После возобновления эфира руководство радиостанции опубликовало официальное извинение перед слушателями и королевской семьей.

– Из-за компьютерной ошибки процедура была случайно активирована, – объяснил Мур.

Он также отметил, что Radio Caroline много лет транслирует рождественские обращения британских монархов и надеется на продолжение этой традиции.

На момент инцидента король Чарльз III вместе с королевой Камиллой находился с официальным визитом в Северной Ирландии. Супруги посещали культурные мероприятия в Белфасте и участвовали в празднованиях фестиваля ирландской музыки.

Стоит отметить, что Radio Caroline — известная британская радиостанция, основанная в 1964 году как “пиратское радио”, которое вещало с кораблей возле побережья Англии. Впоследствии она стала одним из символов альтернативного вещания в Великобритании.

