Во время ночной атаки на Украину 21 мая российские войска применили баллистическую ракету и 116 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 21 мая: что известно

В ночь на 21 мая (с 18:00 20 мая) российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 116 ударными БпЛА типа Shahed (в частности реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Запуски дронов осуществлялись из районов Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силы ПВО сбили или подавили 109 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания баллистической ракеты и пяти ударных БпЛА на пяти локациях. Также в четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых целей.

Напомним, что утром 21 мая прогремели взрывы в Днепре.

По словам Александра Ганжи, в результате атаки повреждена квартира на пятом этаже пятиэтажного дома.

Взрывной волной также повреждены несколько соседних домов — в них повылетали окна.

Кроме того, пострадали две женщины в возрасте 58 и 35 лет. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Сейчас в воздушном пространстве Украины еще фиксируют несколько вражеских беспилотников.

Жителей призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

