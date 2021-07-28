В Николаевской области 20-летний парень ворвался в дом школьницы, связал и изнасиловал девушку, угрожая ножом.

15-летняя девушка рассказала полицейским, что утром 27 июля ее бывший парень, с которым она не общалась уже около шести месяцев, ворвался в ее жилище.

За изнасилованием несчастной наблюдала бабушка несовершеннолетней, которую нападающий угрозами заставил молчать. Школьнице удалось освободиться тогда, когда к ним в гости пришли общие знакомые.

Они вызвали полицию, однако злоумышленник успел скрыться. Полицейские выяснили местонахождение 20-летнего правонарушителя и доставили в участок, где его задержали следователи.

По данным Нацполиции, нападающий является фигурантом другого уголовного производства, в котором его подозревают за причинение тяжких телесных повреждений участнику АТО.

Это дело рассматривается в суде более года. Парню тогда избрали меру пресечения, не предусматривающую пребывание за решеткой.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 152 (Изнасилование) УК Украины. Ему грозит заключение сроком до 12 лет. Следствие продолжается.