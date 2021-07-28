Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Бабушка была дома: на Николаевщине парень ворвался в чужое жилье и изнасиловал школьницу

Бабушка была дома: на Николаевщине парень ворвался в чужое жилье и изнасиловал школьницу

В Николаевской области 20-летний парень ворвался в дом школьницы, связал и изнасиловал девушку, угрожая ножом.

15-летняя девушка рассказала полицейским, что утром 27 июля ее бывший парень, с которым она не общалась уже около шести месяцев, ворвался в ее жилище.

За изнасилованием несчастной наблюдала бабушка несовершеннолетней, которую нападающий угрозами заставил молчать. Школьнице удалось освободиться тогда, когда к ним в гости пришли общие знакомые.

Они вызвали полицию, однако злоумышленник успел скрыться. Полицейские выяснили местонахождение 20-летнего правонарушителя и доставили в участок, где его задержали следователи.

По данным Нацполиции, нападающий является фигурантом другого уголовного производства, в котором его подозревают за причинение тяжких телесных повреждений участнику АТО.

Это дело рассматривается в суде более года. Парню тогда избрали меру пресечения, не предусматривающую пребывание за решеткой.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 152 (Изнасилование) УК Украины. Ему грозит заключение сроком до 12 лет. Следствие продолжается.

Читайте
Закрыл рот, чтобы не кричала: в Кривом Роге учитель изнасиловал школьницу на выпускном

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка