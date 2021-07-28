У Миколаївській області 20-річний хлопець увірвався в домівку школярки, зв’язав та зґвалтував дівчину, погрожуючи ножем.

15-річна дівчина розповіла поліцейським, що вранці 27 липня її колишній хлопець, з яким вона не спілкувалася вже близько шести місяців, увірвався у її житло.

За зґвалтуванням нещасної спостерігала бабуся неповнолітньої, яку нападник погрозами примусив мовчати. Школярці вдалося звільнитися тоді, коли до них у гості прийшли спільні знайомі.

Вони викликали поліцію, проте зловмисник встиг втекти. Поліцейські з’ясували місцеперебування 20-річного правопорушника та доставили у відділок, де його затримали слідчі.

За даними Нацполіції, нападник є фігурантом іншого кримінального провадження, в якому його підозрюють за спричинення тяжких тілесних ушкоджень учаснику АТО.

Цю справу розглядають у суді понад рік. Хлопцеві тоді обрали запобіжний захід, який не передбачає перебування за ґратами.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 152 (Зґвалтування) КК України. Молодикові загрожує ув’язнення терміном до 12 років. Слідство триває.