17-летняя выпускница Оля (настоящее имя изменено, — Ред.) согласилась рассказать о самой страшной ночи в своей жизни на всю страну, потому что в родном городе ей не верят ни полицейские, ни учителя.

Выпускной был в Доме культуры в Кривом Роге. Громкая вечеринка: учителя, подростки, их родители и много выпивки. Впервые в жизни образцовая ученица Оля напилась в стельку.

— Я сижу за столом и ко мне подходит кто-то. Я вижу, что с меня свисает мужская рука. Возвращаюсь, смотрю на лицо и понимаю, что это хореограф. Я была абсолютно пьяная. Я ничего не понимала. Меня человек забрал — и я по инерции пошла. Мы подходим к одной из дверей, он достает ключ и открывает. В какой-то момент я понимаю, что стою совершенно голая и он тоже. Я это сделать вряд ли могла. Я даже стоять не могла нормально. Он просто в какой-то момент двумя руками закрыл мне рот, чтобы я никаких звуков не издавала, — отметила девушка.

О том, что случилось, Оля решилась рассказать семье на следующий день.

— Моя клиентка впервые рассказала о преступлении своему старшему брату. И он связывался с этим хореографом — сказал, что есть необходимость в покупке специальных препаратов, поскольку половой акт между этим хореографом и моей клиенткой был незащищенным. И он действительно отправил на карточный счет моей клиентки 565 гривен, — рассказала адвокат Тамара Бугаец.

Девочка — из многодетной семьи, поэтому мамы во время самого празднования не было. Она осталась дома с младшими детьми. За дочь была спокойная, поскольку на празднике вокруг были другие родители и учителя.

Женщина рассказала, что решение обратиться в полицию далось Оле непросто. Следователи опрашивали девушку два часа. Маму заставили ждать за дверью.

— Мне и так сложно об этом говорить, а человек еще при мне курит, матерится, поддерживает по факту насильника. Он говорит — у тебя не классическое изнасилование. Я сижу и думаю: какое должно быть классическое изнасилование? Он потом говорит: не хочешь с ним увидеться? Зачем? Не знаю, поговорить, помириться, пожениться. Мне так плохо стало. Меня начало трясти, — поделилась Оля.

Заявление о преступлении полицейские приняли только после врачебного осмотра.

— Были зафиксированы определенные повреждения. И было зафиксировано, что этот ребенок ранее не имел половых отношений, — рассказала адвокат Тамара Бугаец.

Уголовное производство в полиции все-таки открыли по части 3 статьи 252 Уголовного Кодекса Украины — это изнасилование несовершеннолетнего лица.

— Практика, когда несовершеннолетнего после изнасилования допрашивают двое мужчин, без матери, с уточнением интимных деталей? Я об этом ничего не знаю, — рассказала инспектор по коммуникациям Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

Знают об этом в Офисе уполномоченного по правам человека. Там уже подали жалобу на действия следователей в Государственное бюро расследований. Представительница уполномоченного по правам человека Верховной Рады сказала, что система не доверяет обиженным украинкам, особенно если они несовершеннолетние.

— Очень часто в обращениях ребенку вообще не верят. Свидетельства ребенка, слова ребенка подвергаются критике и многократным проверкам. Ребенок подвергается многочисленным опросам, — рассказала представитель Уполномоченного по правам человека ВРУ по соблюдению прав ребенка и семьи Филипишина Аксана.

Учитель хореографии Ростислав Лукомский на связь с журналистами не выходит. По делу он проходит как свидетель. Программе Окнам СТБ стало известно, что он не отрицает, что имел половой акт с пьяной ученицей. Но свои действия изнасилованием не считает.

В январе 2019-го года в Уголовный кодекс законодатели внесли изменения. Согласно им, изнасилование — это любой половой контакт, совершенный с лицом, которое не давало на это согласия.