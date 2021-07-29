13-летний подросток признался в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом — СМИ

13-летний подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк в Старом Салтове, признался в преступлении.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова Старосалтовского поселкового председателя Эдуарда Коновалова. Факты ICTV пытаются получить подтверждение этой информации у представителей полиции.

По словам поселкового председателя, ночью он видел парня и общался с его матерью.

— Она не верит, что сын это сделал, но он сам сказал, что это он сделал. Ну, я не следователь. То, что ее убили, — это факт. Я видел это лицо, видел эту головку. Всю ночь и сейчас следователи работают там еще, — рассказал он.

Эдуард Коновалов добавил, что подросток на учете в полиции или соцслужбе не состоял. Сейчас в отделении с ним работают полицейские и психологи.

Об убийстве 6-летней Мирославы Третяк стало известно 29 июля. Ее тело нашли в заброшенном доме и Старом Салтове Харьковской области.

На теле маленького ребенка обнаружили ушибы головы и лица. Полиция оперативно установила личность злоумышленника. Им оказался 13-летний местный житель.

Источник: Нацполиция, Суспильне Харьков