Убийство Мирославы Третяк в Старом Салтове — что известно о подозреваемом

В заброшенном доме в Старом Салтове нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк, которая накануне ушла на прогулку и не вернулась домой.

На теле маленького ребенка обнаружили ушибы головы и лица. Полиция установила подозреваемого в убийстве — это 13-летний житель Харьковщины. Однако есть условия, которые должны выполнить правоохранители, чтобы допросить парня, поскольку сейчас он несовершеннолетний.

Поэтому полицейские пригласили мать подростка, чтобы узнать все обстоятельства трагедии. Следователи готовят ходатайство в суд о выдаче разрешения на допрос 13-летнего парня.

Исчезновение Мирославы Третяк — что известно

Об исчезновении в полицию 28 июля вечером сообщила мать девочки. Женщина рассказала, что дочь находилась во дворе дома, однако в 18.00 пошла на прогулку с 13-летним парнем, который проживает рядом. Домой она так и не вернулась.

На поиски ребенка привлекли полицейских, чрезвычайников, кинологов и местных жителей. К сожалению, в тот же день около 23.50 тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном доме, расположенном неподалеку от дома Мирославы — в поселке городского типа Старый Салтов.

Полицейские тщательно обследовали место, где нашли ребенка. Вскоре эксперты должны установить точную причину смерти Мирославы.

Что известно о подозреваемом

Национальная полиция выяснила, кто мог убить маленькую девочку. По данным правоохранительных органов, в преступлении подозревают 13-летнего парня. Известно, что подросток проживает по соседству.

По данным Telegram-канала Труха Харьков, несовершеннолетний завершил обучение в четвертом классе местной школы. В сообщении говорится, что подросток ранее имел склонность к шокирующим поступкам. В частности, речь идет о живодерстве, он якобы жестоко убил трех щенков в апреле этого года.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Расследование продолжается. Из-за юного возраста подозреваемого полицейские готовят ходатайство в суд о разрешении на допрос и помещение подростка в приемник-распределитель для детей.

Фото: Нацполиция, Труха Харьков