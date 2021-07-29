13-річний підліток зізнався у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом – ЗМІ

13-річний підліток, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові, зізнався у злочині.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на слова Старосалтівського селищного голови Едуарда Коновалова. Факти ICTV намагаються отримати підтверження цієї інформації у представників поліції.
За словами селищного голови, вночі він бачив хлопця і спілкувався з його матір’ю.
– Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав, що це він зробив. Ну, я не слідчий. Те, що її убили, – це факт. Я бачив це обличчя, бачив цю голівочку. Всю ніч і зараз слідчі працюють там ще, – розповів він.
Едуард Коновалов додав, що підліток на обліках у поліції або соцслужбі не перебував. Наразі у відділку з ним працюють поліцейські і психологи.
Про вбивство 6-річної Мирослави Третяк стало відомо 29 липня. Її тіло знайшли у покинутому будинку і Старому Салтові Харківської області.
На тілі маленької дитини виявили забої голови та обличчя. Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Ним виявився 13-річний місцевий мешканець.
Джерело: Нацполіція, Суспільне Харків