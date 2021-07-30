Подозреваемый в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк был последним, кто ее видел. 13-летний Богдан, по словам местных жителей, был необычным подростком.

Инцидент произошел в поселке Старый Салтов Харьковской области вечером 28 июля. Мать девочки сообщила полиции, что ее дочь около шести вечера ушла гулять с Богданом и домой не вернулась.

— Я ее буквально видел вот в пять вечера, она на велосипеде здесь каталась. Пошли вместе они гулять, а потом уже бросились, а нет девочки. А потом уже час, два, три нет, начали искать, — рассказал житель Старого Салтова Владимир.

По словам соседа Алексея Денисова, подросток отвел девочку в закрытое помещение, где все огорожено.

— Он туда лазил за яблоками. Он полез за яблоками вместе с ней, а она осталась, потому что залезть не могла. А когда он вышел — ее уже не было, — рассказал Алексей.

После долгих поисков девочку нашли мертвой в том же заброшенном здании вблизи сада с яблоками. Богдан, который как раз был с Мирославой, сразу стал подозреваемым.

Местные о нем отзываются недобрым словом. Говорят, что парень агрессивный.

— Вообще он жестокий парень. Он часто обижал детей здесь, и моих детей. В лужи бросал, и в соседских детей камнями бросал. Чувство меры у него отсутствует в плане игр, — рассказал сосед Алексей.

Как выяснилось, Богдан живет в неполной семье — вместе с сестрой и мамой. Местные жители говорят, что мама временами прикладывалась к рюмке. Сверстники Богдана не воспринимали, поэтому парень гулял преимущественно с младшими детьми.

И с самого детства Богдан проявлял какую-то беспричинная жестокость.

— Писали, что он там щенков соседских убил. Ну такой жестокий парень, — рассказал знакомый Богдана Михаил.

Пытки мальчик снял на телефон и выложил в интернет. Только вот реакции правоохранителей не последовало.

— Еще три года назад неравнодушные жители поселка Старый Салтов обращали внимание на агрессивное поведение молодого подозреваемого, который издевался публично над беззащитными животными и щеголял этим в соцсетях. Никакой реакции на такие публичные вызовы не последовало, — сообщил глава прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков.

Теперь, даже если докажут причастность Богдана к зверскому убийству, он может избежать наказания. Ведь ему только 13 лет, а уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Если же его отправят в детское спецучреждение, то всего лишь года на три. Между тем дом, где живет подозреваемый с семьей — под охраной правоохранителей. В полиции опасаются, что возмущенные люди, не дождавшись завершения следствия, устроят самосуд.