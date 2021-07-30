Підозрюваний у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк був останнім, хто її бачив. 13-річний Богдан, за словами місцевих жителів, був незвичайним підлітком.

Інцидент стався в селищі Старий Салтів Харківської області ввечері 28 липня. Мати дівчинки повідомила поліції, що її донька близько шостої вечора пішла гуляти з Богданом і додому не повернулася.

– Я її буквально бачив ось о п’ятій вечора, вона на велосипеді тут каталася. Пішли разом вони гуляти, а потім вже кинулися, а немає дівчинки. А потім вже година, два, три немає, почали шукати, – розповів житель Старого Салтова Володимир.

За словами сусіда Олексія Денисова, підліток відвів дівчинку в закрите приміщення, де все обгороджено.

– Він туди лазив за яблуками. Він поліз за яблуками разом з нею, а вона залишилася, бо залізти не могла. А коли він вийшов – її вже не було, – розповів Олексій.

Після довгих пошуків дівчинку знайшли мертвою у тій самій покинутій будівлі поблизу саду з яблуками. Богдан, який якраз був з Мирославою, відразу став підозрюваним.

Місцеві про нього відгукуються недобрим словом. Кажуть, що хлопець агресивний.

– Взагалі він жорстокий хлопець. Він часто кривдив дітей тут, і моїх дітей. У калюжі кидав, і в сусідських дітей камінням кидав. Почуття міри у нього відсутнє в плані ігор, – розповів сусід Олексій.

Як з’ясувалося, Богдан живе в неповній сім’ї – разом з сестрою і мамою. Місцеві жителі кажуть, що мама часом прикладалася до чарки. Однолітки Богдана не сприймали, тому хлопець гуляв переважно з молодшими дітьми.

І з самого дитинства Богдан виявляв якусь безпричинну жорстокість.

– Писали, що він там цуценят сусідських вбив. Ну такий, жорстокий хлопець, – розповів знайомий Богдана Михайло.

Тортури хлопчик зняв на телефон і виклав в інтернет. Тільки ось реакції правоохоронців не було.

– Ще три роки тому небайдужі жителі селища Старий Салтів звертали увагу на агресивну поведінку молодого підозрюваного, який знущався публічно над беззахисними тваринами та хизувався цим в соцмережах. Ніякої реакції на такі публічні виклики не було, – повідомив глава прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков.

Тепер, навіть якщо доведуть причетність Богдана до звірячого вбивства, він може уникнути покарання. Адже йому тільки 13 років, а кримінальна відповідальність настає з 14 років.

Якщо ж його відправлять до дитячого спецзакладу, то всього лише років на три. Тим часом будинок, де живе підозрюваний з сім’єю – під охороною правоохоронців. У поліції побоюються, що обурені люди, не дочекавшись завершення слідства, влаштують самосуд.