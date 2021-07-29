Под Николаевом загорелся тепловоз поезда Интерсити сообщением Киев — Херсон

Вблизи Николаева в 21.25 произошел пожар в пассажирском поезде 767 Интерсити Киев — Херсон. Загорелся задний отсек тягового тепловоза на площади 6 кв. м.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, отцепили от тепловоза девять пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров.

Ликвидировать пожар удалось за полчаса — в 21.55. Привлекалось три единицы спецтехники и 11 бойцов ГСЧС.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания установит следствие.

Сам поезд после пожара отправили в Николаев, а в 22.57, после формирования — до конечной станции Херсон.