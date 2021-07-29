Під Миколаєвом загорівся тепловоз поїзда Інтерсіті сполученням Київ – Херсон

Поблизу Миколаєва о 21.25 сталася пожежа у пасажирському поїзді 767 Інтерсіті Київ – Херсон. Загорівся задній відсік тягового тепловоза на площі 6 кв. м.

Рятувальники, які прибули на місце події, відчепили від тепловоза дев’ять пасажирських вагонів, в яких знаходилась 71 людина, зокрема 60 пасажирів.

Ліквідувати пожежу вдалося за півгодини – о 21.55. Залучалося три одиниці спецтехніки та 11 бійців ДСНС.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину загоряння встановить слідство.

Сам потяг після пожежі відправили у Миколаїв, а о 22.57, після формування – до кінцевої станції Херсон.