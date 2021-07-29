В городе Конотоп произошел пожар в жилом доме, расположенном на улице Елены Телиги. Сообщение о возгорании поступило от соседки, которая увидела сильный дым из окна дома.

На место происшествия выехали спасатели. Когда они прибыли, то увидели, что пламя охватило потолок на площади до 20 кв. м, перекрытия — до 15 кв. м, двери, окна, мебель и другие бытовые вещи.

Из-за быстрого распространения огня мог воспламениться весь жилой дом и соседский гараж, который расположен рядом. Пожарным пришлось тушить пламя в сложных условиях.

Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны заправляли от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии до 1 км от места вспышки пламени.

Пожар удалось ликвидировать только через час после прибытия спасателей. Для тушения огня привлекли две единицы специальной техники и восемь пожарных.

По данным ГСЧС, за последние сутки в Украине произошло более 350 пожаров, среди которых 78 случаев — в жилых секторах.