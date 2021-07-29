Пожар в Ровно на трансформаторной подстанции: подробности пожара

В Ровно произошло чрезвычайное происшествие, из-за которого пришлось выключить подачу электроэнергии для части города.

На улице Млинковской на территории трансформаторной подстанции вспыхнул огонь в отдельно стоящем трансформаторе. Гашение пламени осложняло то, что он находился под высоким напряжением.

Спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось обесточить часть города для того, чтобы иметь возможность ликвидировать огонь.

К счастью, пожар удалось потушить. В результате возгорания жертв и пострадавших нет. В течение часа бригады Ровнооблэнерго восстанавливали электроснабжение для населения.

По состоянию на сегодняшний день, подачу электричества в Ровно полностью восстановили. Для тушения огня привлекли 30 спасателей и пять единиц специальной техники ГСЧС.

По данным ГЧСЧ, за последние сутки в Украине произошло 355 пожаров. По состоянию на 29 июля, всего на территории государства произошло 41 568 пожаров.

Среди них были возгорания огня в различных местах, в частности, в жилых секторах — 15 503, производственной сфере — 1 053, в транспорте — 2 314 случаев.