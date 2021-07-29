В Запорожье мужчина, который жестоко избил сожительницу, отделался легким наказанием

В Запорожье мужчина, избивший свою бывшую сожительницу в магазине, получил ограничительное предписание.

Артем Соломаха, обвиняемый в жестоком обращении, на суд не явился.

Адвокат потерпевшей Марины Кушнир отметил, что подобное избиение, которое совершил обидчик в конце июня, происходит уже не впервые.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Злата Некрасова (@zlata_nekrasova111)

Мужчина систематически избивал свою сожительницу, но полиция, по словам женщины, не реагировала.

Последний раз он жестоко избил Марину прямо на ее рабочем месте — в магазине. Он сломал ей нос и нанес многочисленные удары по голове. Избил он и коллегу потерпевшей, которая заступилась за нее.

Запорожский районный суд рассмотрел дело и вынес приговор — не приближаться к женщине ближе чем на 300 метров. Также насильнику запретили отправлять потерпевшей любые сообщения, звонить и общаться через третьих лиц.

Относительно обидчика полицией возбуждено четыре уголовных производства в разных районах города. По одному производству ему избрана мера пресечения в виде ареста в ночное время сроком на 60 суток, по другому — вручено подозрение, еще по двум — ведется следствие.

— Она (потерпевшая — ред.) на судебном процессе нервничала, конечно, потому что боялась, что будет обидчик присутствовать. Она не верит, что он оставит ее в покое. Она боится того, чтобы он снова не предпринимал каких-либо действий, не обижал ее, не угрожал и не наносил ей физическую боль, — рассказала адвокат потерпевшей Оксана Швец-Хомутова.

По словам Оксаны Швец-Хомутовой, мужчина получил предупреждение о нарушении ограничительного предписания — если он его проигнорирует, его ждет более строгий приговор. Какой именно, не сообщили.

Источник: Суспільне