В Запорожье мужчина, который жестоко избил сожительницу, отделался легким наказанием

В Запорожье мужчина, избивший свою бывшую сожительницу в магазине, получил ограничительное предписание.
Артем Соломаха, обвиняемый в жестоком обращении, на суд не явился.
Адвокат потерпевшей Марины Кушнир отметил, что подобное избиение, которое совершил обидчик в конце июня, происходит уже не впервые.
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Мужчина систематически избивал свою сожительницу, но полиция, по словам женщины, не реагировала.
Последний раз он жестоко избил Марину прямо на ее рабочем месте — в магазине. Он сломал ей нос и нанес многочисленные удары по голове. Избил он и коллегу потерпевшей, которая заступилась за нее.
Запорожский районный суд рассмотрел дело и вынес приговор — не приближаться к женщине ближе чем на 300 метров. Также насильнику запретили отправлять потерпевшей любые сообщения, звонить и общаться через третьих лиц.
Относительно обидчика полицией возбуждено четыре уголовных производства в разных районах города. По одному производству ему избрана мера пресечения в виде ареста в ночное время сроком на 60 суток, по другому — вручено подозрение, еще по двум — ведется следствие.
— Она (потерпевшая — ред.) на судебном процессе нервничала, конечно, потому что боялась, что будет обидчик присутствовать. Она не верит, что он оставит ее в покое. Она боится того, чтобы он снова не предпринимал каких-либо действий, не обижал ее, не угрожал и не наносил ей физическую боль, — рассказала адвокат потерпевшей Оксана Швец-Хомутова.
По словам Оксаны Швец-Хомутовой, мужчина получил предупреждение о нарушении ограничительного предписания — если он его проигнорирует, его ждет более строгий приговор. Какой именно, не сообщили.
Источник: Суспільне