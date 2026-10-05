Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 получили Карл Дейссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель за открытие светозависимых ионных каналов и развитие оптогенетики.

Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.

Нобелевская премия по медицине 2026 года

Этот метод дал ученым возможность посредством света непосредственно в живом мозге управлять активностью отдельных нервных клеток.

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В основе открытия лежит белок каналородопсин, который Петер Гегеман и Георг Нагель обнаружили в одноклеточной водоросли. Питера Гегемана заинтересовал вопрос, как хламидомонада, одноклеточная водоросль, способная плавать к источнику света.

Ученые установили, что под действием синего света белок открывает канал в клеточной мембране. Через него проходят заряженные ионы, в результате чего возникает электрический импульс.

Карл Дейссерот использовал это открытие для работы с нервными клетками. Он перенес ген каналородопсина в нейроны крыс и с помощью синего света смог запускать нервные сигналы. В 2007 году учёный продемонстрировал работу такого светочувствительного переключателя уже в мозгу живых мышей.

Так появился метод, получивший название оптогенетика.

До появления оптогенетики исследователи могли наблюдать активность мозга и определять, какие его участки связаны с определенными функциями, но часто не могли установить прямую причинно-следственную связь.

Оптогенетика позволила значительно более точно исследовать работу отдельных нейронов и целых нервных цепей. Благодаря этому учёные получили возможность изучать механизмы формирования воспоминаний, чувств и поведения.

Метод также используется в исследованиях неврологических и психических расстройств. Отдельным направлением стали попытки применить оптогенетику для восстановления зрения у людей.

По словам главы Нобелевского комитета по физиологии и медицине Пера Свеннингссона, оптогенетика открыла возможности для картирования мозга (метод, который с помощью компьютерного анализа и нейровизуализации создает детальную карту электрической или метаболической активности головного мозга), о которых ранее исследователи могли только мечтать.

Фото: Нобелевская премия

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