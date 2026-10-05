Около 53% граждан Украины считают, что действующий президент Владимир Зеленский должен ограничиться одним сроком и не участвовать в следующих выборах. В то же время абсолютное большинство выступает против проведения голосования во время войны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 12 до 21 сентября.

Мнения по второму сроку Зеленского

Согласно опросу, 53% респондентов уверены, что Владимир Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком на должности президента. Социологи фиксируют рост этого показателя – в декабре 2025 года такого мнения придерживались 46% опрошенных.

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В то же время 42% украинцев считают, что действующий президент должен участвовать в следующих выборах (в декабре 2025 года этот показатель составлял 45%). Еще 5% респондентов затруднились определиться со своей позицией.

В КМИС подчеркивают четкую корреляцию между уровнем доверия к президенту и поддержкой его участия в выборах:

среди тех, кто полностью доверяет Зеленскому, 85% поддерживают его повторное баллотирование;

среди тех, кто скорее доверяет – 53%;

среди тех, кто скорее не доверяет – 20%;

среди тех, кто совсем не доверяет – всего 7%.

Проведение выборов во время войны

Несмотря на рост доли тех, кто против второго срока Зеленского, большинство украинцев (71%) выступают против проведения выборов в настоящее время. За немедленное проведение голосования высказываются 24% опрошенных, а 4% затруднились с ответом.

Даже среди респондентов, совсем не доверяющих Зеленскому, на проведении выборов “просто сейчас” настаивают лишь 53%. А среди тех, кто скорее не доверяет президенту, большинство (58%) также против выборов во время войны.

Опрос КМИС: когда и как проводилось

Всеукраинский опрос проводился КМИС с 12 по 21 сентября методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров.

Всего было опрошено 1 002 гражданина Украины в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной правительству территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%. Социологи отмечают, что полученные данные обладают высокой репрезентативностью.

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