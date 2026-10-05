Киев входит в новый отопительный сезон в условиях сложной ситуации с безопасностью. Российские войска усилили атаки на столицу, причем под ударом оказываются не только энергетические объекты.

В последние дни россияне также атакуют транспортную инфраструктуру, в частности мосты через Днепр, которые обеспечивают сообщение между правым и левым берегами столицы.

В зарубежных СМИ и заявлениях украинских чиновников все чаще говорится о возможном расширении перечня целей РФ. Помимо электроэнергетики, теплоснабжения и газовой инфраструктуры, среди потенциальных целей называют системы водоснабжения и водоотведения.

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Издание The New York Times пишет о том, что Россия может готовить масштабные удары по энергетической и водной инфраструктуре Украины. Медиа ссылается на перехваченный российский документ, который Денис Шмыгаль показал европейским партнерам.

В документе говорится о возможном применении до 1 000 ракет, дронов и авиабомб. Среди целей называются электростанции, подстанции, котельные, насосные и очистные сооружения.

Также в плане якобы указаны удары по объектам, через которые три украинские АЭС подключены к энергосистеме. Отдельно упоминаются Киев, Харьков и Одесса, где в результате атак может существенно сократиться поставка электроэнергии и тепла.

Поэтому какой будет зима для Киева, насколько город готов к возможным ударам и что делают для того, чтобы столица могла пройти отопительный сезон даже при повреждении критической инфраструктуры, выясняли Факты ICTV.

Как Киев готовится к зиме

Подготовка столицы к отопительному сезону проходит сразу по нескольким направлениям. Как рассказал Суспільному первый заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, штатные системы ЖКХ и энергетики сейчас готовы примерно на 90%.

Речь идет о ремонте и замене тепловых сетей, гидравлических испытаниях, подготовке котельных и оборудования, а также жилого фонда. В городе рассчитывают, что отопительный сезон смогут начать все многоквартирные дома.

Параллельно Киев реализует План устойчивости, который предусматривает защиту критической инфраструктуры, резервное питание, развитие когенерации и создание дополнительных источников теплоснабжения.

Пантелеев отметил, что в целом уже выполнено более половины предусмотренных планом мероприятий, хотя степень готовности отдельных объектов различается: некоторые работы завершены почти полностью, другие еще продолжаются.

Резервная генерация и защита критической инфраструктуры

Отдельное внимание город уделяет тому, чтобы критическая инфраструктура могла работать даже в случае повреждения основных энергетических объектов. Для этого в Киеве развивают когенерацию, резервное питание и дублирующие системы теплоснабжения.

Пантелеев рассказал, что в этом году в столице запустили семь станций на базе когенерационных установок. Одна из таких станций, где проходило интервью Суспільного, имеет второй уровень защиты, резервные системы тепло- и энергоснабжения и производит 10 МВт электрической и 9 МВт тепловой энергии.

По данным чиновника, общий план дополнительной генерации предусматривает около 200 МВт. Сейчас в сети уже работает около 60 МВт.

Отдельно город создает резервную систему теплоснабжения, которая должна помочь обеспечивать критическую инфраструктуру в случае повреждения централизованных источников.

Защиту энергетических объектов также усиливают. По словам Пантелеева, в рамках Плана устойчивости предусмотрено более 40 элементов бетонной защиты. При этом он подчеркнул, что город не дает гарантий полной безопасности таких объектов, поскольку полностью защитить крупные энергетические сооружения от всех видов поражения невозможно.

Готов ли Киев к зиме

Подготовка города не ограничивается энергетикой. Киев также отрабатывает сценарии на случай длительных перебоев с коммунальными услугами и электроэнергией. Пантелеев объяснил, что городской план предусматривает три основных направления:

плановые работы;

реализацию мероприятий Плана устойчивости;

оперативное реагирование в чрезвычайных ситуациях.

По его словам, город готовится к наиболее кризисным сценариям, хотя гарантировать беспроблемное прохождение зимы в условиях российских атак невозможно. Поэтому параллельно с основными системами развивают резервные мощности и отрабатывают взаимодействие городских служб.

Отдельное внимание уделяют водоснабжению. Пантелеев отметил, что объекты водоснабжения и резервного питания также включены в План устойчивости столицы.

Важную роль в подготовке играют и сами жилые дома. По словам чиновника, более 2 тыс. домов уже присоединились к городским программам энергостойкости и энергоэффективности.

В более чем 200 домах установили солнечные электростанции, а часть домов имеет генераторы или инверторы с батареями. Отдельно в этом году Киев выделил 800 млн грн на ремонт и усиление электрощитовых в домах.

Пантелеев не призывает киевлян уезжать из столицы на зиму. Вместо этого он подчеркнул, что готовиться необходимо на всех уровнях — от отдельной квартиры и дома до города и государства.

Какой будет зима для Киева и зачем Россия усилила атаки на столицу

Как рассказал в комментарии для Фактов ICTV авиаэксперт Валерий Романенко, в последние недели Россия изменила тактику и перешла к почти непрерывному применению реактивных беспилотников.

Эксперт объясняет это тем, что сейчас противник имеет временное преимущество в таких средствах поражения и пытается использовать его для нанесения максимального ущерба.

Романенко считает, что полностью парализовать Киев только с помощью дронов Россия не способна. В то же время такие удары могут повреждать объекты критической инфраструктуры, создавать перебои и усложнять работу городских систем.

Он рассказал, что дешевые дроны типа Герань-5 имеют слишком маленькую боевую часть для тотального разрушения крупных объектов.

По его словам, Россия также продолжает наращивать производство реактивных беспилотников, поэтому для Украины критически важным остается усиление противовоздушной обороны.

Система защиты неба уже перестраивается под новую угрозу. Мобильные огневые группы переоснащают радарами, развиваются зенитные дроны и дроны-перехватчики. Отдельные украинские разработки, по словам эксперта, способны развивать скорость до 700 км/ч.

Какой будет зима 2026–2027 для Киева

Энергетический эксперт Андриан Прокип рассказал в комментарии для Фактов ICTV, что в этом сезоне Россия может применять комбинированную тактику, в частности наносить удары по генерации, подстанциям, линиям электропередачи, а также объектам теплоснабжения.

При этом внимание может смещаться не только на крупные ТЭС и ГЭС. Среди потенциальных целей эксперт называет районные и региональные котельные, а также линии электропередачи.

— Цели будут комбинированные, как и всегда. То есть это будет все. Но если сравнивать с предыдущими кампаниями, то будет больше попыток “выносить” линии электропередачи и опоры. Также больше будут атаковать объекты теплоснабжения. Речь идет не только о крупных ТЭС, но и о котельных меньшего масштаба — районных и региональных, — подчеркнул эксперт.

Отдельным риском остается попытка изолировать Киев от общей энергосистемы. Прокип отмечает, что технически полностью исключать такой сценарий нельзя, однако Россия уже пыталась реализовать его раньше и не достигла поставленной цели.

Однако даже серьезное повреждение энергетической инфраструктуры не означает автоматического длительного обесточивания столицы. По оценке эксперта, многое будет зависеть от эффективности ПВО и скорости ремонтных работ.

— Но надо понимать: даже если это происходит, предположим, Киев вырезают из энергосистемы (у нас очень мало собственной генерации и большой дефицит), то это не навсегда. Через 3, 7 или 10 дней мы восстанавливаемся и возвращаемся к более-менее нормальным условиям жизнедеятельности, — подчеркнул он.

Чего ждать киевлянам в холодный период

Говорить о полной безопасности Киева этой зимой оснований нет. Россия уже атакует объекты, от которых зависит нормальная работа столицы, а последние удары по мостам показывают, что под угрозой находится не только энергетика.

Но город заранее готовит резервные решения. Речь идет о дублировании теплоснабжения, защите критической инфраструктуры, запасах необходимых ресурсов, подготовке аварийных служб и совершенствовании системы оповещения.

Поэтому вопрос, какой будет зима в Киеве, во многом будет зависеть не только от интенсивности российских атак. Важными останутся работа ПВО, устойчивость энергосистемы, наличие резервных мощностей и скорость восстановления поврежденных объектов.

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