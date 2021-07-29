У Запоріжжі чоловік, який відлупцював свою колишню у магазині, отримав обмежувальний припис.

Артем Соломаха – обвинувачений у жорстокій поведінці, на суд не з’явився.

Адвокат потерпілої Марини Кушнір зазначив, що подібне побиття, яке скоїв кривдник наприкінці червня, відбувається вже не вперше.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Злата Некрасова (@zlata_nekrasova111)

Чоловік систематично лупцював свою співмешканку, але поліція, за словами жінки, не реагувала.

Востаннє він жорстоко побив жінку прямо на її робочому місці – в магазині. Він зламав їй ніс і завдав численних ударів по голові. Ударів зазнала і колега потерпілої, яка вступилася за неї.

Запорізький районний суд розглянув справу і виніс вирок – не наближатися до жінки ближче ніж на 300 метрів і надсилати їй будь-які повідомлення, телефонувати і спілкуватися через третіх осіб.

Стосовно кривдника поліцією порушено 4 кримінальні провадження у різних районах міста. За одним провадженням йому обраний запобіжний захід у вигляді арешту у нічний час терміном на 60 діб, за іншим – вручено підозру, ще за двома – триває слідство.

– Вона (потерпіла – ред.) на судовому процесі нервувала звичайно, бо боялася що буде кривдник присутній. Вона не вірить, що він залишить її у спокої. Вона боїться того, щоб він знову не вживав якихось дій, не кривдив її, не погрожував, і не завдавав їй фізичного болю. – розповіла адвокат потерпілої Оксана Швець-Хомутова.

За словами Оксани Швець-Хомутової, чоловік отримав попередження щодо порушення обмежувального припису – якщо він його проігнорує, отримує більш суворий вирок. Який саме, не повідомили.

Джерело: Суспільне