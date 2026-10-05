Вместо движения к миру Россия ежедневно выбирает дальнейшую эскалацию полномасштабной войны. В этот сложный период Украина продолжает тесно сотрудничать с западными партнерами по усилению обороны и подготовки к зимнему периоду.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Зеленский о подготовке к трехсторонним переговорам

Во время разговора Владимир Зеленский проинформировал польского премьера о подготовке возможных трехсторонних встреч на техническом уровне с участием Украины, Соединенных Штатов Америки и России.

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Президент подчеркнул, что украинская сторона готова к таким форматам и не создает никаких препятствий для их проведения.

– С нашей стороны никаких препятствий нет, но важно, чтобы американская сторона подготовилась со своей стороны и обеспечила российскую готовность, – утверждает он.

Кроме дипломатического трека, стороны уделили значительное внимание вопросу подготовки украинской энергосети к грядущей зиме в условиях постоянных российских атак, а также другим чувствительным темам безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что из-за конфиденциальности детали некоторых вопросов невозможно обсудить по телефону. В этой связи они договорились провести личную встречу в ближайшее время.

Президент Украины выразил благодарность Дональду Туску и всей Польше за поддержку, подчеркнув, что остановить российскую агрессию и не дать войне распространиться дальше можно только объединенной силой всей Европы.

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