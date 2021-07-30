В результате аварии на железнодорожном переезде возле станции Решетиловка в селе Покровское Полтавской области пострадала дежурная по переезду. Она получила телесные повреждения.

По предварительной версии следствия, авария произошла 30 июля около 3.00. 56-летний водитель грузового автомобиля Daf из Днепропетровщины, перевозивший на трале комбайн, выехал на железнодорожный переезд.

Именно в этот момент по путям двигался товарный поезд, который столкнулся с тралом. К счастью, обошлось без жертв. Получили механические повреждения только транспортные средства. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Но из-за аварии возле станции Решетиловка опаздывает ряд рейсов в направлении Харьков — Киев — Харьков. Время задержки разное.

Больше всего опаздывают поезда №85 Новоалексеевка — Львов (3 ч. 50 мин.), №10 Мариуполь — Киев (2 ч. 20 мин.), №126 Киев — Константиновка (2 ч.) и №17 Харьков — Ужгород (2 ч.).

Кроме того, из-за падения дерева и обрыва несущего троса на опоре задерживается на один час поезд №748 Тернополь — Киев.