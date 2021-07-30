Из-за аварии, произошедшей в результате столкновения поезда и грузового трейлера на регулируемом переезде возле станции Решетиловка, опаздывает ряд рейсов в направлении Харьков — Киев — Харьков.

Столкновение произошло в 02.51, сейчас на месте работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить его последствия. К счастью, в результате аварии никто не погиб. Дежурную по железнодорожному переезду госпитализировали в больницу.

Между тем ожидаются задержки таких поездов:

№85 Новоалексеевка — Львов (3 ч. 35 мин.);

№126 Киев — Константиновка (2 ч. 20 мин.);

№17 Харьков — Ужгород (1 ч. 40 мин.);

№138 Хмельницкий — Лисичанск (1 ч. 30 мин.);

№10 Мариуполь — Киев (1 ч. 40 мин.);

№11 Новоалексеевка — Киев (1 ч. 15 мин.);

№41 Днепр — Трускавец (1 ч. 10 мин.).

Инклюзивный поезд УЗ

На днях стало известно, что Укрзализныця запускает пригородный электропоезд, приспособленный для людей с инвалидностью. Его вагоны оснащены местами для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Также для них установлены пандусы и предусмотрены кнопки вызова поездной бригады. Для незрячих людей указатели нанесены шрифтом Брайля.

Позаботились и о велосипедистах, установив для них специальные крепления для их транспорта.