Унаслідок аварії на залізничному переїзді біля станції Решетилівка у селі Покровське Полтавської області постраждала чергова по переїзду. Вона дістала тілесних ушкоджень.

За попередньою версією слідства, аварія сталася 30 липня близько 3.00. 56-річний водій вантажного автомобіля Daf з Дніпропетровщини, що перевозив тралом комбайн, виїхав на залізничний переїзд.

Саме у цей момент коліями рухався товарний потяг, який зіткнувся із тралом. На щастя, обійшлося без жертв. Зазнали механічних ушкоджень тільки транспортні засоби. Обставини та причини ДТП з’ясовуються.

Але через аварію біля станції Решетилівка запізнюється низка рейсів у напрямку Харків — Київ — Харків. Час затримки різний.

Найбільше запізнюються потяги №85 Новоолексіївка — Львів (3 год. 50 хв.), №10 Маріуполь — Київ (2 год. 20 хв.), №126 Київ — Костянтинівка (2 год.), №17 Харків — Ужгород (2 год.).

Крім того, через падіння дерева і обрив тримального тросу на опорі затримується на 1 годину потяг №748 Тернопіль — Київ.