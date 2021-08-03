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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Вышел на пробежку и не вернулся: в Киеве пропал глава белорусской общественной организации

шишов

В Киеве в понедельник, 2 августа, пропал глава Беларусского дома в Украине Виталий Шишов. Он вышел сегодня утром, предположительно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба Беларусского дома в Украине.

— Сегодня утром глава Беларусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых глухарей, однако сейчас связаться с ним невозможно, — сообщили в организации.

Шишов больше на связь не выходил. Его бросились искать правоохранители и представители Белорусского дома.

— Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили. Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски, — отметили в организации.

Знакомые Шишова рассказали правозащитникам организации Вясна, что раньше он замечал слежку за собой во время пробежек. Также к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

Белорусский дом в Украине позиционирует себя как некоммерческую общественную организацию. Она оказывает помощь белорусам, бежавшим в Украину, с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством.

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