У Києві в понеділок, 2 серпня, зник глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов. Він вийшов сьогодні вранці, імовірно, на щоденну пробіжку і не повернувся.

Про це повідомляє прес-служба Білоруського дому в Україні.

– Сьогодні вранці глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих глухарів, однак зараз зв’язатися з ним неможливо, – повідомили в організації.

Шишов більше на зв’язок не виходив. Його кинулися шукати правоохоронці та представники Білоруського дому.

– Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили. Поліція повідомлена. На місце виїхав кінолог, ведуться пошуки, – зазначили в організації.

Знайомі Шишова розповіли правозахисникам організації Вясна, що раніше він помічав стеження за собою під час пробіжок. Також до нього і його дівчині підходили підозрілі люди та намагалися завести розмову.

Білоруський дім в Україні позиціонує себе як некомерційну громадську організацію. Вона надає допомогу білорусам, які втекли в Україну, з пошуком знімного житла, легалізацією та працевлаштуванням.