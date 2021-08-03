Бил шнуром и угрожал молотком: в Донецкой области мужчина избил 7-летнего пасынка

В Донецкой области 37-летний мужчина бил и пытал сына своей сожительницы. Ему грозит до пяти лет заключения.

Инцидент произошел в семье из города Дружковка зимой этого года. Мужчина вернулся с работы и увидел, что пропал телефон.

Обвинив в краже 7-летнего пасынка, он нанес несколько ударов руками по лицу, после чего избил ремнем. Присутствовала ли мать во время такого “воспитания” своего сына, не сообщается.

Следствие установило, что 37-летний мужчина угрожал ребенку молотком, если тот не сознается в краже телефона.

Уже на следующий день после скандала мальчик решил сбежать из дома. Заметив это, отчим остановил пасынка и избил шнуром от зарядного устройства.

После этого он схватил мальчика за шею и с силой толкнул на пол, в результате чего тот упал и ударился головой о диван.

Медики подтвердили, что на теле 7-летнего ребенка были обнаружены многочисленные ссадины и синяки.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 127 (Истязание малолетнего ребенка) УК Украины. В ближайшее время начнутся первые судебные слушания по делу.

Источник: Донецкая областная прокуратура