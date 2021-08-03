Бив шнуром і погрожував молотком: на Донеччині чоловік побив 7-річного пасинка

У Донецькій області 37-річний чоловік бив і катував сина своєї співмешканки. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Інцидент стався в родині з міста Дружківка взимку цього року. Чоловік повернувся з роботи і побачив, що зник телефон.

Звинувативши у крадіжці 7-річного пасинка, він завдав декілька ударів руками по обличчю, після чого побив шкіряним ременем. Чи була мати присутня під час такого “виховання” свого сина, не повідомляється.

Слідство встановило, що 37-річний чоловік погрожував дитині молотком, якщо той не зізнається у крадіжці телефона.

Вже наступного дня після скандалу хлопчик вирішив втекти з дому. Помітивши це, вітчим зупинив пасинка і побив шнуром від зарядного пристрою.

Після цього він схопив хлопчика за шию та з силою штовхнув на підлогу, внаслідок чого той впав і вдарився головою об диван.

Медики підтвердили, що на тілі 7-річної дитини було виявлено численні садна і синці.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 127 (Катування малолітньої дитини) КК України. Найближчим часом почнуться перші судові слухання у справі.

Джерело: Донецька обласна прокуратура