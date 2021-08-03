Во вторник, 3 августа, во Львове объявили приговор шестерым инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их приговорили к 8 годам лишения свободы за смерть парня, который проглотил пакетик с наркотиками и задохнулся.

Галицкий районный суд признал сотрудников полиции виновными в превышении служебных полномочий, что якобы и привело к смерти 22-летнего парня в одном из игорных заведений Львова в феврале 2018 года.

В суде решили, что патрульные неправомерно применили физическую силу к парню, надели на него пластиковые наручники-стяжки. Этим они и якобы лишили возможности пострадавшего оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению.

Кроме того, полицейским присудили лишение специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах до трех лет.

Также суд постановил выплатить из государственного бюджета более 4 млн грн ближайшим родственникам погибшего.

А сами полицейские должны компенсировать 48 тыс. грн за проведение криминалистической экспертизы.

Однако в патрульной полиции Львовщины не согласны с решением суда. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, их сотрудники выполняли свои служебные обязанности.

— Адвокаты уже готовят жалобу в суд апелляционной инстанции, где мы будем добиваться справедливости, — говорится в сообщении.

Трагическое событие произошло 9 февраля 2018-го в одном из игорных заведений. Тогда львовянин умер от механической асфиксии.

Как сообщают в полиции, парень проглотил пакет, в котором содержались наркотики. В результате чего он задохнулся.

В то же время, по данным полицейских, патрульные делали все от них зависящее, чтобы спасти парня, поэтому планируют обжаловать решение суда.