Во вторник, 3 августа, во Львове объявили приговор шестерым инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их приговорили к 8 годам лишения свободы за смерть парня, который проглотил пакетик с наркотиками и задохнулся.
Галицкий районный суд признал сотрудников полиции виновными в превышении служебных полномочий, что якобы и привело к смерти 22-летнего парня в одном из игорных заведений Львова в феврале 2018 года.
В суде решили, что патрульные неправомерно применили физическую силу к парню, надели на него пластиковые наручники-стяжки. Этим они и якобы лишили возможности пострадавшего оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению.
Кроме того, полицейским присудили лишение специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах до трех лет.
Также суд постановил выплатить из государственного бюджета более 4 млн грн ближайшим родственникам погибшего.
А сами полицейские должны компенсировать 48 тыс. грн за проведение криминалистической экспертизы.
Однако в патрульной полиции Львовщины не согласны с решением суда. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, их сотрудники выполняли свои служебные обязанности.
— Адвокаты уже готовят жалобу в суд апелляционной инстанции, где мы будем добиваться справедливости, — говорится в сообщении.
Трагическое событие произошло 9 февраля 2018-го в одном из игорных заведений. Тогда львовянин умер от механической асфиксии.
Как сообщают в полиции, парень проглотил пакет, в котором содержались наркотики. В результате чего он задохнулся.
В то же время, по данным полицейских, патрульные делали все от них зависящее, чтобы спасти парня, поэтому планируют обжаловать решение суда.