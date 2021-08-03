У вівторок, 3 серпня, у Львові оголосили вирок шістьом інспекторам роти ТОР патрульної поліції . Їх засудили до 8 років позбавлення волі за смерть хлопця, який проковтнув пакетик з наркотиками та задихнувся.

Галицький районний суд міста визнав співробітників поліції винними у перевищенні службових повноважень, що нібито і призвело до смерті 22-річного хлопця в одному із гральних закладів Львова у лютому 2018 року.

У суді вирішили, що патрульні неправомірно застосували фізичну силу до хлопця, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки. Цим вони нібито й позбавили можливості постраждалого надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.

Окрім того, поліцейським присудили позбавлення спеціальних звань та заборонили займати посади у державних органах до трьох років.

Також суд ухвалив виплатити з державного бюджету понад 4 млн грн найближчим родичам загиблого.

А самі поліцейські мають компенсувати 48 тис. грн за проведення криміналістичної експертизи.

Однак у патрульній поліції Львівщини не згодні із рішенням суду. Як повідомляють у прес-службі патрульної поліції, їхні співробітники виконували свої службові обов’язки.

– Адвокати вже готують скаргу до суду апеляційної інстанції, де ми добиватимемося справедливості, – йдеться у повідомленні.

Трагічна подія сталася 9 лютого 2018-го у одному із гральних закладів. Тоді львів’янин помер від механічної асфіксії.

Як повідомляють у поліції, хлопець проковтнув пакет, в якому містились наркотики. Унаслідок цього він задихнувся.

Водночас, за даними поліцейських, патрульні робили все від них залежне, щоб врятувати хлопця, тому планують оскаржувати рішення суду.