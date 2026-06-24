Кремль может попытаться использовать договор о коллективной безопасности Союзного государства для втягивания Беларуси в войну против Украины и привлечения беларусских человеческих и учебных ресурсов для потребностей российской армии.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В ISW оценили риски втягивания Беларуси в войну

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия продолжает искать способы компенсировать дефицит человеческих ресурсов, с которым столкнулась после начала полномасштабной войны.

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По мнению экспертов, одним из потенциальных инструментов может стать использование механизмов Союзного государства России и Беларуси.

В ISW обращают внимание, что в соответствии с действующими соглашениями, граждане обеих стран имеют особый статус и формально пользуются расширенными правами на территории Союзного государства.

Именно это, по мнению аналитиков, Кремль теоретически может использовать для продвижения тезиса об “общих гражданских обязанностях”.

— Кремль может утверждать, что беларусы также имеют одинаковые гражданские обязанности и ответственность в соответствии с законодательством Союзного государства, — отмечают в ISW.

В Институте предполагают, что в будущем российские власти могут пытаться привлекать граждан Беларуси к службе в российской армии или контролируемых Москвой военных формированиях.

Кремль готовит информационный фундамент

В Институте также предполагают, что Россия проводит информационную кампанию, чтобы представить потенциальные украинские удары по военным объектам в Беларуси как якобы эскалацию конфликта.

Аналитики отмечают, что любые удары по инфраструктуре, которая поддерживает российские военные операции, не могут автоматически рассматриваться как расширение войны.

По мнению ISW, Москва таким образом может формировать основания для дальнейшего политического или военного давления на Минск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже фактически втягивает Беларусь в войну против Украины через использование ее территории и инфраструктуры для поддержки ударов.

По словам главы государства, украинская сторона зафиксировала на территории Беларуси специальное оборудование, которое помогает российским войскам осуществлять атаки дронами по украинским регионам.

В частности, речь идет о по меньшей мере четырех ретрансляторах, размещенных в Гомельской и Брестской областях. Как заявил Зеленский, используя это оборудование, Россия осуществляла удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям.

Глава государства также заявил, что Украина дала беларусской стороне время для демонтажа соответствующей инфраструктуры, однако подчеркнул: если этого не будет сделано, Украина оставляет за собой право действовать самостоятельно.

Источник : Радіо Свобода

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