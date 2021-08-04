В Харьковской области произошла смертельное чрезвычайное происшествие. На территории сельскохозяйственного предприятия во время погрузки зерна перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ.

Это произошло в поселке городского типа Кегичевка Красноградского района. В результате опрокидывания грузовика с зерном на сторону повредилось газовое оборудование.

Огонь мгновенно вспыхнул — в результате пожара на улице Юбилейной погиб водитель ГАЗ. На место происшествия прибыло отделение службы спасения на автоцистерне.

Работники ГЧСЧ увидели, что пламя разгорелось в кабине грузовика на площади около 15 кв. м. Пожарным удалось локализовать возгорание через семь минут после сообщения о происшествии.

Еще через 10 минут пламя, вспыхнувшее на территории сельскохозяйственного предприятия, полностью ликвидировали спасатели. Сейчас специалисты и правоохранители выясняют все обстоятельства трагического происшествия, в результате которого погиб человек.