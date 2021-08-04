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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Перекинулася вантажівка з зерном та спалахнув вогонь: на Харківщині загинув водій

Перекинулася вантажівка з зерном та спалахнув вогонь: на Харківщині загинув водій

У Харківській області сталася смертельна надзвичайна подія. На території сільськогосподарського підприємства під час вивантаження зерна перекинувся вантажний автомобіль ГАЗ.

Це сталося у селищі міського типу Кегичівка Красноградського району. Унаслідок перекидання вантажівки з зерном на бік пошкодилося газове обладнання.

Вогонь миттєво спалахнув – унаслідок пожежі на вулиці Ювілейній загинув водій ГАЗ. На місце події прибуло відділення служби порятунку на автоцистерні.

Працівники ДСНС побачили, що полум’я розгорілося у кабіні вантажівки на площі близько 15 кв. м. Вогнеборцям вдалося локалізувати загорання через сім хвилин після повідомлення про подію.

Ще через 10 хвилин полум’я, яке спалахнуло на території сільськогосподарського підприємства, повністю ліквідували рятувальники. Наразі фахівці та правоохоронці з’ясовують всі обставини трагічної події, унаслідок якої загинула людина.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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