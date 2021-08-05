На Николаевщине парень изнасиловал женщину возле дома творчества, его задержали

В Березанке Николаевской области по подозрению в изнасиловании женщины задержали 28-летнего ранее судимого парня.

Инцидент произошел вечером 4 августа. 48-летняя женщина возвращалась домой, как вдруг на нее набросился незнакомец.

Он пригрозил женщине расправой, затянул в кусты за местным домом творчества, где избил и изнасиловал. После совершенного он быстро оделся и убежал.

Пострадавшая обратилась в полицию и описала, как выглядел ее обидчик. Мужчину задержали у него дома: выяснилось, что он уже отбывал наказание в тюрьме за кражу.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины. За содеянное 28-летнему мужчине грозит до пяти лет за решеткой.

Назначено проведение соответствующих экспертиз, проводятся следственные действия.