Знаменитая бирманская кошка Шупетт, которая принадлежала легендарному немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, до сих пор не получила ни одной части его многомиллионного состояния.

Несмотря на распространенные слухи об огромном наследстве, которое якобы досталось животному после смерти кутюрье в 2019 году, ее официальная опекунша и бывшая экономка дизайнера Франсуаза Касот заявила, что они не получили абсолютно ничего.

Об этом стало известно из письменных комментариев Франсуазы Касот и агента кошки Люка Берюлье для американского издания The Atlantic. Как оказалось, реальная ситуация вокруг знаменитой кошки существенно отличается от того, что годами обсуждалось в прессе.

Сейчас смотрят

Почему Шупетт осталась без денег

После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году мировые СМИ активно писали о том, что Шупетт может стать наследницей значительной части его состояния.

При жизни сам модельер неоднократно намекал на это в интервью. В частности, CBS News приводил его слова о том, что у кошки есть «собственное небольшое состояние» и она является наследницей, поэтому человек, который будет заботиться о ней после его смерти, не останется без средств к существованию.

Однако реализовать это оказалось непросто. Главным препятствием стало французское законодательство, которое не позволяет животным напрямую наследовать имущество или денежные средства.

— Закон есть закон. Кошка не может иметь банковский счет, — объяснил агент Шупетт Люк Берюлье.

При этом он отметил, что еще при жизни Лагерфельд подарил Франсуазе Касот квартиру, в которой она сейчас живет вместе с кошкой.

Попытка добиться исполнения воли Лагерфельда

По словам Франсуазы Касот, после смерти модельера ни она, ни Шупетт не получили никаких денежных средств.

— Я хочу быть абсолютно откровенной: на сегодняшний день мы не получили вообще ничего. Учитывая сложность ситуации, мне пришлось нанять дорогих адвокатов, чтобы требовать наследство от своего имени и убедиться, что желания Карла будут должным образом исполнены, — рассказала она.

Пока вопрос наследства остается нерешенным, женщина самостоятельно обеспечивает уход за животным. Касот призналась, что работает на полставки и старается сделать все, чтобы Шупетт ни в чем не нуждалась.

По ее словам, самое важное сейчас — обеспечить кошке заботу, любовь и комфорт, которых для нее хотел Лагерфельд. При этом опекунша подчеркивает, что надеется на мирное урегулирование ситуации.

Как сейчас живет звездная кошка

Несмотря на неопределенность с наследством, Шупетт продолжает оставаться известной фигурой в мире моды и поп-культуры. По словам ее агента, кошка участвует в рекламных кампаниях и других коммерческих проектах, которые приносят доход.

В то же время Люк Берюлье призывает не преувеличивать финансовую сторону ее нынешней деятельности.

— Для меня это действительно сложно, потому что, с одной стороны, хочется поддерживать этот миф, но с другой — это не то, чем я хочу заинтересовывать людей. Для меня она просто самая красивая кошка в мире, она очаровательна, она часть культуры, иконы и наследия. Но не в денежном эквиваленте, — отметил агент.

О характере знаменитой любимицы в апреле 2025 года рассказывала и сама Франсуаза Касот в интервью журналу Hello!. По ее словам, Шупетт четко дает понять, кто в доме главный.

— Она здесь босс. Все происходит по правилу: когда я хочу, как я хочу. Если она хочет, чтобы ее расчесывали — ее расчешут. Если нет — никто этого делать не будет, — с юмором рассказывала опекунша.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.