Согласно статье 24 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежит системе обязательного пенсионного страхования.

Главное условие – ежемесячная уплата страховых взносов в размере не менее минимального установленного взноса. Именно этот показатель определяет право человека на назначение пенсии и оказывает непосредственное влияние на его размер.

Почему не отражается стаж за срочную военную службу после 2004 года и что делать в этом случае, читайте в нашем материале.

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Как учитываются периоды до вступления в силу современного закона

Закон предусматривает, что все периоды трудовой деятельности и другие отрезки времени, ранее относимые к трудовому стажу, могут быть включены и в страховой стаж.

Однако это происходит только при условии, что такие периоды документально подтверждены и не противоречат действующему законодательству.

Должен ли отражаться стаж за срочную военную службу после 2004 года в электронном кабинете ПФУ

Отдельно закон регулирует вопросы срочной военной службы. Согласно пункту 11 статьи 11 закона, лица, проходящие срочную службу в Вооруженных Силах Украины, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

В ПФУ рассказали, что норма начисления страховых взносов за таких лиц начала действовать с 1 января 2005 года. Стаж за срочную военную службу после 2004 года начисляется автоматически.

Если военная служба проходила до 01.01.2005, она также может быть отнесена к страховому стажу, но только на основании подтверждающих документов.

Среди них:

военный билет;

записи в трудовой книжке (при наличии);

справки территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

документы воинских частей или учреждений Министерства обороны.

Такие доказательства употребляются в вариантах, когда в трудовой книжке отсутствуют нужные записи либо она вообще не оформлялась.

Начиная с 2005 года механизм учета стал автоматизированным. Данные о прохождении срочной военной службы вносятся в систему персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины.

Это означает, что дополнительные справки обычно не требуются – информация учитывается автоматически.

Почему не отражается стаж за военную службу и кто не попал в реестр

Отсутствие информации о денежном довольствии и периоде зачисления службы в страховой стаж в персональной карточке застрахованного лица обычно связано с особенностями законодательства, действовавшего в разные периоды, а также с правилами представления отчетности в разные годы. Поэтому часть сведений могла просто не передаваться в Реестр застрахованных лиц в то время.

Как отметили в ПФУ, при прохождении службы отдельные категории лиц принадлежали к группам, для которых было необязательно передавать данные в реестр.

В частности, это предполагалось пунктом 17 статьи 11 Закона Украины №1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании в редакции, действующей до 11 октября 2017 года.

К ним относились:

военнослужащие (кроме срочной службы);

полицейские;

лица рядового и начальствующего состава.

Согласно части 6 статьи 21 закона №1058 (в редакции, действующей до 11.10.2017), страхователи, в том числе воинские части и другие работодатели, подавали сведения только по определенным категориям лиц, — подчеркнули в ПФУ.

При этом категория, определенная пунктом 17 статьи 11, в обязательный перечень не входила.

Следовательно, воинские части и другие учреждения фактически не обязаны представлять детализированные данные о военнослужащих (кроме срочников), полицейских и лиц рядового и начальствующего состава в полном объеме.

В то же время, пункт 2 части 2 статьи 24 зкона №1058 устанавливает, что если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре отсутствуют необходимые данные, то страховой стаж может быть подтвержден документально.

В таком случае учитываются:

справки о прохождении службы;

подтверждение сумм уплаченных страховых взносов.

Для этой категории зачисление стажа осуществляется не автоматически, а исключительно во время обращения в Пенсионный фонд для назначения пенсии.

При этом:

эти данные не отображаются в Реестре застрахованных лиц;

они не учитываются в автоматическом расчете стажа в электронном пользовательском кабинете на вебпортале ПФУ.

Порядок зачисления периодов службы и предоставление отсутствующих сведений определен постановлением Кабинета Министров Украины №770 от 21 августа 2019 года.

Стаж за срочную военную службу после 2004 года находится в трудовой, но отсутствует в электронном кабинете ПФУ

Период срочной военной службы включается в страховой стаж и подлежит обязательному зачислению. Основным подтверждающим документом для стажа, приобретенного до 1 января 2004 года, является трудовая книжка. Сведения о прохождении службы вносятся к ней из военного билета.

Если в трудовой книжке уже содержится запись о срочной службе и при этом указаны реквизиты военного билета (номер и дата его выдачи), дополнительное сканирование военного билета для электронной трудовой книжки не требуется.

В то же время, если запись о службе отсутствует или внесена без указания военного билета (его номера и даты выдачи), для подтверждения такого периода необходимо отсканировать военный билет и добавить его в электронную трудовую книжку.

Как добавить стаж за срочную военную службу после 2004 года в электронный кабинет ПФУ

В систему общеобязательного государственного пенсионного страхования входят все граждане, проходящие срочную военную службу в Вооруженных силах Украины.

Именно с 2005 года предусмотрен механизм уплаты страховых взносов, что гарантирует включение этого периода в страховой стаж.

В ПФУ предупредили, что, несмотря на автоматизацию, в практике случаются ситуации, когда:

стаж за срочную военную службу после 2004 года отражается в электронном кабинете ПФУ;

данные есть в трудовой книжке, но отсутствуют в электронном реестре;

возникает необходимость уточнения или внесения информации в систему.

В таких случаях следует обращаться в Пенсионный фонд для проверки и актуализации данных.

Если период срочной службы не отображается в электронном кабинете, его можно подтвердить документально. После предоставления подтверждений Пенсионный фонд вносит соответствующие изменения в персонифицированный учет.

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