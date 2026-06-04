Стаж за срочную военную службу после 2004 года: как он учитывается в пенсию
Согласно статье 24 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежит системе обязательного пенсионного страхования.
Главное условие – ежемесячная уплата страховых взносов в размере не менее минимального установленного взноса. Именно этот показатель определяет право человека на назначение пенсии и оказывает непосредственное влияние на его размер.
Почему не отражается стаж за срочную военную службу после 2004 года и что делать в этом случае, читайте в нашем материале.
Как учитываются периоды до вступления в силу современного закона
Закон предусматривает, что все периоды трудовой деятельности и другие отрезки времени, ранее относимые к трудовому стажу, могут быть включены и в страховой стаж.
Однако это происходит только при условии, что такие периоды документально подтверждены и не противоречат действующему законодательству.
Должен ли отражаться стаж за срочную военную службу после 2004 года в электронном кабинете ПФУ
Отдельно закон регулирует вопросы срочной военной службы. Согласно пункту 11 статьи 11 закона, лица, проходящие срочную службу в Вооруженных Силах Украины, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.
В ПФУ рассказали, что норма начисления страховых взносов за таких лиц начала действовать с 1 января 2005 года. Стаж за срочную военную службу после 2004 года начисляется автоматически.
Если военная служба проходила до 01.01.2005, она также может быть отнесена к страховому стажу, но только на основании подтверждающих документов.
Среди них:
- военный билет;
- записи в трудовой книжке (при наличии);
- справки территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- документы воинских частей или учреждений Министерства обороны.
Такие доказательства употребляются в вариантах, когда в трудовой книжке отсутствуют нужные записи либо она вообще не оформлялась.
Начиная с 2005 года механизм учета стал автоматизированным. Данные о прохождении срочной военной службы вносятся в систему персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины.
Это означает, что дополнительные справки обычно не требуются – информация учитывается автоматически.
Почему не отражается стаж за военную службу и кто не попал в реестр
Отсутствие информации о денежном довольствии и периоде зачисления службы в страховой стаж в персональной карточке застрахованного лица обычно связано с особенностями законодательства, действовавшего в разные периоды, а также с правилами представления отчетности в разные годы. Поэтому часть сведений могла просто не передаваться в Реестр застрахованных лиц в то время.
Как отметили в ПФУ, при прохождении службы отдельные категории лиц принадлежали к группам, для которых было необязательно передавать данные в реестр.
В частности, это предполагалось пунктом 17 статьи 11 Закона Украины №1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании в редакции, действующей до 11 октября 2017 года.
К ним относились:
- военнослужащие (кроме срочной службы);
- полицейские;
- лица рядового и начальствующего состава.
Согласно части 6 статьи 21 закона №1058 (в редакции, действующей до 11.10.2017), страхователи, в том числе воинские части и другие работодатели, подавали сведения только по определенным категориям лиц, — подчеркнули в ПФУ.
При этом категория, определенная пунктом 17 статьи 11, в обязательный перечень не входила.
Следовательно, воинские части и другие учреждения фактически не обязаны представлять детализированные данные о военнослужащих (кроме срочников), полицейских и лиц рядового и начальствующего состава в полном объеме.
В то же время, пункт 2 части 2 статьи 24 зкона №1058 устанавливает, что если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года в реестре отсутствуют необходимые данные, то страховой стаж может быть подтвержден документально.
В таком случае учитываются:
- справки о прохождении службы;
- подтверждение сумм уплаченных страховых взносов.
Для этой категории зачисление стажа осуществляется не автоматически, а исключительно во время обращения в Пенсионный фонд для назначения пенсии.
При этом:
- эти данные не отображаются в Реестре застрахованных лиц;
- они не учитываются в автоматическом расчете стажа в электронном пользовательском кабинете на вебпортале ПФУ.
Порядок зачисления периодов службы и предоставление отсутствующих сведений определен постановлением Кабинета Министров Украины №770 от 21 августа 2019 года.
Стаж за срочную военную службу после 2004 года находится в трудовой, но отсутствует в электронном кабинете ПФУ
Период срочной военной службы включается в страховой стаж и подлежит обязательному зачислению. Основным подтверждающим документом для стажа, приобретенного до 1 января 2004 года, является трудовая книжка. Сведения о прохождении службы вносятся к ней из военного билета.
Если в трудовой книжке уже содержится запись о срочной службе и при этом указаны реквизиты военного билета (номер и дата его выдачи), дополнительное сканирование военного билета для электронной трудовой книжки не требуется.
В то же время, если запись о службе отсутствует или внесена без указания военного билета (его номера и даты выдачи), для подтверждения такого периода необходимо отсканировать военный билет и добавить его в электронную трудовую книжку.
Как добавить стаж за срочную военную службу после 2004 года в электронный кабинет ПФУ
В систему общеобязательного государственного пенсионного страхования входят все граждане, проходящие срочную военную службу в Вооруженных силах Украины.
Именно с 2005 года предусмотрен механизм уплаты страховых взносов, что гарантирует включение этого периода в страховой стаж.
В ПФУ предупредили, что, несмотря на автоматизацию, в практике случаются ситуации, когда:
- стаж за срочную военную службу после 2004 года отражается в электронном кабинете ПФУ;
- данные есть в трудовой книжке, но отсутствуют в электронном реестре;
- возникает необходимость уточнения или внесения информации в систему.
В таких случаях следует обращаться в Пенсионный фонд для проверки и актуализации данных.
Если период срочной службы не отображается в электронном кабинете, его можно подтвердить документально. После предоставления подтверждений Пенсионный фонд вносит соответствующие изменения в персонифицированный учет.