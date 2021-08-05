На Миколаївщині молодик зґвалтував жінку біля будинку творчості, його затримали

У Березанці Миколаївської області за підозрою у зґвалтуванні жінки затримали 28-річного раніше судимого чоловіка.

Інцидент стався ввечері 4 серпня. 48-річна жінка поверталася додому, аж раптом на неї накинувся незнайомець.

Він пригрозив жінці розправою, затянув до кущів за місцевим будинком творчості, побив та зґвалтував. Після скоєного він швидко одягнувся і втік.

Постраждала звернулася до поліція та описала, як виглядав її кривдник. Чоловіка затримали у нього вдома: з’ясувалося, що він вже відбував покарання у в’язниці за крадіжку.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) КК України. За скоєне 28-річному чоловіку загрожує до п’яти років за ґратами.

Призначено проведення відповідних експертиз, тривають слідчі дії.