Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить в этом году десятки дополнительных ракет-перехватчиков Patriot из своих запасов.

Киев стремится усилить противовоздушную оборону на фоне усиления российских ударов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Украина попросила у Германии ракеты для Patriot

Украина предложила сделку, по которой получит ракеты в обмен на передачу Германии перехватчиков, производство которых ожидается в будущем.

Об этом сообщили агентству собеседники, пожелавшие остаться неназванными из-за частного характера обсуждений.

В апреле Киев обеспечил себе пакет военной помощи от Берлина на €4 млрд ($4,6 млрд), который включает финансирование сотен ракет для американской системы противовоздушной обороны Patriot.

Правительство Германии рассматривает запрос Украины и пока не приняло решение. Ответ может быть объявлен незадолго до саммита НАТО в июле или во время него, сообщил один из источников.

Системы Patriot и ракеты-перехватчики Patriot относятся к наиболее востребованным средствам противовоздушной обороны в мире, поскольку продемонстрировали высокую эффективность против ударов баллистическими ракетами во время войны России против Украины.

Спрос на них вырос после начала конфликта на Ближнем Востоке, где эти перехватчики также используются.

Это усилило давление на Украину. Киев срочно нуждается в большем количестве ракет Patriot для защиты критически важной энергетической и военной инфраструктуры, которую Россия неоднократно атаковала после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Страна пережила сложную зиму, поскольку морозы и непрерывные российские атаки на энергетические объекты создавали дополнительную нагрузку на энергосистему и привели к масштабным перебоям с электроснабжением, отоплением и водоснабжением.

Киев и далее полагается преимущественно на Соединенные Штаты в вопросе поставок ракет для систем Patriot.

Хотя конфликт с участием США, Израиля и Ирана сместил внимание Вашингтона с войны в Украине, поставки ракет-перехватчиков Patriot продолжаются в соответствии с графиком, сообщил один из осведомленных источников.

Несмотря на это давление на Украину возрастает, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать их характеристики, добавил собеседник.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к союзникам с призывом предоставить больше ракет Patriot, однако сокращение европейских запасов все больше осложняет получение дополнительных перехватчиков.

По словам источника, Германия является единственной страной ЕС, которая в настоящее время способна внести весомый вклад.

— Сегодня мы не находимся в центре внимания — вопрос Ирана является приоритетом номер один, а уже потом идет Украина. К сожалению, мы стоим в очереди среди этих войн, — заявил Зеленский журналистам в Киеве во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в среду, 3 июня.

Он раскритиковал украинских чиновников за слишком медленную работу по обеспечению дополнительных поставок ракет Patriot и пригрозил кадровыми изменениями, если прогресса не удастся достичь.

Президент также заявил, что Украина должна оплатить контракт с США на поставку систем Patriot и ракет к ним, иначе сможет получить вооружение только в 2030 году.

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