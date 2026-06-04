Парламентские выборы в Армении 7 июня – первое очередное, а не досрочное волеизъявление страны, начиная с 2017 года. До этого, последние восемь лет, армянская политическая система формировалась не столько избирательным процессом, сколько кризисом.

Ожидается, что новые выборы помогут определить не только новый состав власти, но и дальнейший геополитический курс страны на фоне конфликта с Кремлем, сближение Армении с ЕС и ростом напряжения вокруг влияния России на внутреннюю политику Еревана.

Что следует знать о парламентских выборах в Армении в 2026 году, кто в них участвует, и о чем свидетельствуют результаты местных опросов – читайте в материале.

Сейчас смотрят

Какова избирательная система в Армении и партии-кандидаты

В Армении на парламентских выборах действует пропорциональная избирательная система, где 101 место в парламенте распределяют между политическими силами по результатам общенационального голосования. Это означает, что избиратели голосуют за партийный список, а не отдельного кандидата в округе.

Для того чтобы пройти в парламент, политические силы должны будут преодолеть установленный законом порог:

политическая партия должна получить не менее 4% голосов;

блок из двух-трех партий должен получить не менее 8%;

блок из трех и более партий должен получить не менее 10% голосов.

В парламент пройдут не менее трех политических групп, даже если меньшее количество групп преодолеет необходимые пороги. Также предусмотрено четыре места для национальных меньшинств: эзидов, россиян, ассирийцев и курдов. Эти места распределяются через партийные списки в соответствии с избирательными правилами Армении.

Всего для участия в парламентских выборах в Армении 7 июня 2026 было зарегистрировано 19 политических сил, включая 17 партий и 2 блока:

Партия реформаторов; Демократическая партия Против всех; Блок Сильная Армения; Меритократическая партия Армении; Новая сила – Реформистская партия; Крылья единства; Преуспевающая Армения; Национально-демократический полюс; Партия национального возрождения и национального пробуждения Кочари; Армянский национальный конгресс; Партия Республика; Христианско-демократическая партия Армении; Блок Прогрессивно-центристской партии (снялся с выборов 25 мая); Партия демократической консолидации; Партия Демократия, закон и порядок; Гражданский договор; Блок Армения; Митинг за Республику; Светлая Армения.

По правилам, для того чтобы проголосовать на выборах 2026 года, граждане должны физически находиться в Армении 7 июня. Голосование из-за границы для обычных избирателей недоступно.

Также важно знать, что в отличие от референдумов для признания парламентских выборов действительными не существует минимального требования к явке.

В СМИ отмечают, что самым противоречивым пунктом Избирательного кодекса является механизм второго тура для обеспечения формирования “стабильного парламентского большинства”, если оно не будет сформировано из начального голосования или последующих коалиционных переговоров.

Таким образом, если после первого тура голосования ни одна партия или блок не получит большинства мандатов, а коалиционные усилия потерпят неудачу, партиям и блокам предоставят шесть дней для переговоров по созданию большинства и согласованию кандидата на должность премьер-министра.

Второй тур голосования состоится на 28-й день после первого, а участие в нем примут только две политические силы, получившие наибольшую поддержку избирателей. В отличие от первого тура, в бюллетене второго будут указывать не только название партии или блока, но и кандидата на должность премьер-министра.

Победитель второго тура автоматически получает дополнительные мандаты, чтобы обеспечить не менее 54% мест в парламенте Армении.

Избирательная система Армении также предусматривает более гибкие правила формирования коалиций. Ранее в парламентскую коалицию могли входить не более трех политических сил, однако это ограничение было отменено. Теперь партии и блоки могут формировать более широкие коалиции после выборов.

Согласно Избирательному кодексу Армении, кандидатом в депутаты парламента может стать гражданин, которому исполнилось не менее 25 лет, имеющий только гражданство Армении, постоянно проживающий в стране в течение последних четырех лет и свободно владеющий армянским языком. Такие же требования действуют и для кандидатов на должность премьер-министра и членов правительства.

Для участия в парламентских выборах партии и блоки должны выдвинуть не менее 80 кандидатов. В то же время, закон обязывает обеспечить гендерную квоту: не менее трети кандидатов в списках должны составлять женщины. Отдельно установлено, что доля кандидатов, не являющихся членами партии, не может превышать 30%.

Заметим, что Закон о политических партиях Армении устанавливает минимальное требование для регистрации политической силы – не менее 300 членов партии. Кроме того, все расходы на предвыборную кампанию должны производиться исключительно через официальный избирательный фонд. Речь идет о расходах на рекламу в СМИ и интернете, проведении социологических опросов, аренде офисов, печати агитационных материалов и других избирательных нуждах.

Для регистрации на парламентских выборах партии должны внести залог в размере 7,5 млн драмов (около 900 тыс. грн), а избирательные блоки – 15 млн драмов (около 1,8 млн грн). Средства должны быть возвращены в случае, если партия набирает не менее 2% голосов, а блок – 4%.

Также Избирательный кодекс Армении устанавливает максимальный предел расходов на предвыборную кампанию – 800 млн драмов (около 96,8 млн грн). При проведении второго тура возможны дополнительные расходы.

В то же время, закон прямо запрещает иностранным гражданам и организациям участвовать в предвыборной кампании или финансировать политические силы в Армении.

О чем свидетельствуют результаты опросов выборов в Армении

В последние месяцы социологи проводили ряд опросов, чтобы спрогнозировать, какие могут быть сценарии результатов выборов в Армении.

Согласно полученным результатам, фаворитом считают партию Гражданский договор премьер-министра Никола Пашиняна. Так, несмотря на снижение рейтингов одобрения с первых лет его пребывания у власти (2018-2020), Пашинян сохраняет значительную базу поддержки.

В частности, последний опрос накануне решающих выборов в Армении 7 июня прогнозирует, что партия премьер-министра Никола Пашиняна Гражданский договор может получить почти 65% голосов избирателей среди тех, кто уже готов сделать выбор среди кандидатов.

Если в следующее воскресенье голосование подтвердит прогнозы опроса, армяне предоставят Пашиняну решающий мандат для укрепления стратегической переориентации страны Южного Кавказа на прозападный путь, что может вызвать довольно резкую реакцию в Кремле и закрепить историческое мирное соглашение с Азербайджаном относительно Карабаха.

Предыдущие опросы, такие, как майский отчет EVN Report, показывают, что избиратели с каждым разом демонстрируют все большее одобрение работы премьера.

Там обращают внимание на три важные тенденции:

Одобрение работы премьер-министра методически выросло с 36% в первом опросе до 47,2% во втором опросе и 49% в новых результатах; Неодобрение его работы, с другой стороны, снизилось с 45% в первом опросе до 35,8% во втором опросе и 33,7% в третьем опросе; Общественное восприятие направления развития страны также существенно изменилось: 38% респондентов сказали, что страна движется в неправильном направлении (35% указали на правильное направление) в первом опросе, 41,2% сказали, что она движется в правильном направлении (33,3% указали на неправильное направление, во втором что страна движется в правильном направлении (30,9% указали на неправильное направление).

Главным претендентом от оппозиции на этих выборах стал российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян. Партия его племянника Сильная Армения, возглавляемая Нареком Карапетяном как представителем российско-армянского магната, занимает второе место с 10,1%, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем опросе.

Журналисты обращают внимание, что прошлым летом Самвел Карапетян был обвинен в публичных призывах к захвату власти, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Карапетян находился в тюрьме до конца декабря 2025 года, с тех пор его перевели под домашний арест под залог в размере более 10,6 миллиона долларов, что является самым большим залогом в истории Армении.

Согласно действующим правилам, Самвел Карапетян не имеет права баллотироваться на должность премьер-министра, ведь кроме гражданства Армении он также имеет российский и кипрский паспорта.

Его команда заявила, что внесет изменения в Конституцию, чтобы устранить препятствие для баллотирования. Их план предусматривает внесение изменений в статью 148, если партия получит парламентское большинство. Это позволит любому лицу, имеющему исключительно гражданство Армении (после отказа от других), стать премьер-министром.

Альянс Армении, возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном, которому нужно было бы 8%, чтобы преодолеть избирательный барьер, поскольку он руководствуется альянсом, а не единой партией, занимает третье место с 4,4%, тогда как Партия процветания Армении (ППП) занимает четвертое место.

Как Альянс Армении, так и ППП не продемонстрировали улучшений по сравнению со вторым опросом, а Сильная Армения претерпела незначительный спад. В общем, электоральное поле, судя по опросам, консолидируется, оппозиционные партии стагнируют и последовательно показывают результаты коллективно в пределах 20% барьера.

Ожидается, что ни одна партия, кроме Гражданского соглашения и Сильной Армении, не достигнет порога попадания в парламент, особенно партии, представляющие прозападные фракции, такие как Республиканская партия Арама Саркисяна или Объединение за Республику Армана Бабаджаняна.

То же можно сказать о партиях “третьего пути”, таких как Крылья единства во главе с Арманом Татояном или Новая сила во главе с Айком Марутяном.

Аналогично, Альянс Армении, получивший 21% голосов на выборах 2021 года и доминировавший в оппозиционной среде, не смог наверстать голоса, которые он потерял в пользу партии Сильная Армения, а также не смог расшириться в сферу влияния независимых избирателей.

Поскольку Конституция Армении предусматривает, что в парламент смогут попасть минимум три фракции, даже если Альянс Армении не достигнет 8% порога, в силу того, что он займет третье место, он автоматически попадет в парламент.

В то же время, если преуспевающая Армения сможет достичь 4% барьера, то она фактически опередит Альянс Армении и, таким образом, станет третьей партией, которая войдет в парламент, а Альянс Армении останется без внимания.

Отметим, что Альянс Армении возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, остающийся еще одним ключевым кандидатом от оппозиции. Его объединение состоит в основном из беспартийных союзников Кочаряна и Армянской революционной федерации (АРФ). Недавно к альянсу присоединилась незначительная партия Вперед (Арадж).

В социальных исследованиях относительно предстоящих выборов подчеркивают, что результаты опросов не могут с полной ясностью вычислить мнение еще не определившихся избирателей.

– Особенно остро это чувствуется, если учесть тот факт, что почти 40% респондентов можно квалифицировать как неопределившихся. Таким образом, важнейшим результатом в категории намерений голосовать стали 25,4% ответивших “отказывающихся отвечать” избирателей и 14,1% ответивших “не знаю”. Эти две категории составляют 39,5%, – пояснили социологи.

Распределение этих голосов, как норма на армянских выборах, определит результат парламентских выборов 2026 года.

Как Россия усиливает давление на Армению перед выборами

Отношения между Ереваном и Москвой начали ухудшаться после событий сентября 2023 года, когда Армения раскритиковала ОДКБ за бездействие во время операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.

После этого Армения стала более активно развивать сотрудничество с Западом и одновременно дистанцироваться от России.

Ситуация особенно обострилась после того, как Ереван публично встал на путь сближения с Евросоюзом.

Так, страны-участницы Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности призвали Армению официально определиться со своим дальнейшим геополитическим курсом, заставляя Армению выбирать между ними и ЕС.

Заявление, опубликованное на сайте Кремля, подписали президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В документе лидеры этих стран призвали Ереван как можно быстрее провести общенациональный референдум по поводу дальнейшего внешнеполитического вектора Армении.

Авторы документа утверждают, что евроинтеграционные стремления Еревана могут создать серьезные риски для экономической безопасности этих стран.

В то же время, на саммите ЕАЭС в декабре 2026 года союзники планируют рассмотреть возможные последствия приостановления действия Договора о союзе по Армении.

Между тем, президент России Владимир Путин угрожает Армении экономическими последствиями, в частности повышением тарифов, если и разорвет отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в пользу курса на сближение с ЕС.

Путин подчеркнул, что гражданам Армении якобы придется получать патенты на работу в России.

– Кому они будут поставлять свою продукцию, куда отправится армянское вино… Тарифы на железнодорожные перевозки для них придется повысить. Цены на энергоносители придется поднять, – перечислил глава Кремля.

Он также сравнил эту ситуацию с отношениями с Украиной, которые, по его словам, стали кризисными якобы из-за попыток Киева вступить в ЕС.

Российский президент призвал Армению как можно раньше “провести референдум по членству”.

По его словам, нельзя “совместить друг с другом” вступление в ЕС и участие в ЕАЭС.

МИД РФ, в свою очередь, опубликовал заявление о том, что Москва отозвала своего посла Сергея Копиркина из Армении якобы “для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС”.

Также РФ начала угрожать наложить на Армению санкции.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил саммит ЕАЭС 29 мая, ссылаясь на плотный график предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов 7 июня.

Также он ответил на упреки Кремля и его союзников, заявив, что на этом этапе не видит необходимости проведения референдума по выбору между членством государства в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

По его мнению, процесс европейской интеграции Армении пока не дошел до этапа, на котором гражданам можно предложить сделать конкретный выбор между двумя объединениями.

По словам Пашиняна, Армения и дальше будет участвовать в деятельности Евразийского экономического союза до того момента, пока необходимость окончательного выбора между этой организацией и Евросоюзом станет неизбежной.

– Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском Союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума нелогично, – пояснил премьер.

Он отметил, что сейчас такой выбор носит только “теоретический характер”.

Владимир Путин давит на Армению хорошо всем знакомыми инструментами – к примеру, он напомнил, что Ереван купил 82% своего газа у России в 2025 году, по цене $177,5 за тысячу кубометров газа, который якобы обойдется более чем в $600 долларов в Европе.

Министерство иностранных дел России предупредило Армению, что приостановит или прекратит поставки дешевой нефти, газа и алмазов, если Армения будет настаивать на своей попытке присоединиться к Европейскому Союзу.

В целом среди угроз Кремля в сторону Армении:

Приостановка членства Армении в Евразийском экономическом союзе, что может вызвать потрясение для армянской экономики. Это связывают с тем, что в Россию шло около 35% внешней торговли Армении в 2025 году, тогда как на ЕС приходилось примерно 11%, согласно правительственной статистике, цитируемой армянскими СМИ. Эмбарго на армянские продукты начиная с мая: свежие помидоры, огурцы, перец, листовую зелень и клубнику – якобы из-за проблем с фитосанитарной безопасностью. Позже летом в список добавили разные виды фруктов, включая вишни, абрикосы, сливы, персики, нектарины и виноград. Также туда вошли груши, баклажаны, картофель и некоторые сухофрукты. Сейчас РФ – самый большой рынок для армянской свежей продукции. Приостановка экспорта рыбы в Россию: сертификацию ограничили всем, кроме двух армянских экспортеров якобы за несоблюдение проверок ⁠объектов рыбообработки. Остановка продаж “некачественных” винных и брендовых продуктов, изготовленных тремя армянскими компаниями. Временный запрет армянских цветов стартовал с 22 мая – российский сельхознадзор за безопасностью “проверяет” их на распространение вредителей. Приостановка импорта минеральных вод Ермук после того, как наблюдатель за безопасностью потребителей заявил, что якобы обнаружил нарушение маркировки.

Журналисты отметили, что в преддверии выборов 7 июня Россия активизировала тайные усилия, чтобы взорвать позиции лидера Армении, ведь Кремль опасается, что победа Пашиняна может зафиксировать курс бывшей советской республики на сближение с Западом.

Планы Москвы включают кампании по дезинформации в пользу пророссийских кандидатов и дерзкую схему транспортировки десятков тысяч россиян-армян, чтобы повлиять на результаты выборов.

Любимым кандидатом Москвы, по словам трех западных чиновников, Самвел Карапетян.

Еще в октябре Кремль создал департамент, известный как Управление стратегического сотрудничества и партнерства, по словам четырех источников, осуществляющий надзор за операциями влияния в Армении.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал на условиях анонимности, что объемы людей, которые Москва может транспортировать, являются предметом дебатов в разведывательном сообществе. Однако представители разведки серьезно относятся к этой идее. Армяне регулярно путешествуют между странами, и десятки рейсов вылетают каждый день.

Российские власти подсчитали стоимость: около $50 млн для перевозки 100 тысяч избирателей. К середине мая Кремль выдал квоты армянам, которые должен направить каждый регион, и попросил администраторов доложить о подготовке.

Также журналисты обращают внимание на видео, которое распространялось в Интернете в мае – там мужчины в масках, говорящих на армянском диалекте, угрожали убить Пашиняна. Однако установить, была ли угроза реальной, и кто за ней стоит, пока не удалось. В настоящее время дело расследуют в Армении.

В то же время три источника, в том числе высокопоставленный американский чиновник, описали серьезные и постоянные опасения по поводу безопасности армянского лидера.

Также российские чиновники активизировали существующие онлайн-дезинформационные кампании, чтобы дискредитировать правительство Пашиняна.

В одном из примеров россияне опубликовали фейковую информацию о коррупционном земельном соглашении с участием Пашиняна с Жанной Шахиной и Томом Тиллисом, двумя сенаторами США.

Один европейский чиновник сказал, что кампании включают связанную с Кремлем сеть ботов, известную как Шторм-1516, сыгравшую определенную роль в попытках вмешаться в недавние выборы в США.

Кремль завербовал российские политические консультации и мозговые центры, включая Агентство социального дизайна (SDA), санкционированное в Европейском Союзе и Великобритании за распространение дезинформации для подрыва поддержки Украины.

Reuters рассмотрел пять русскоязычных документов, которые, по словам источников, были составлены для создания средства массовой информации под названием Yerevan1 для российской армянской диаспоры по продвижению “отрицательного отношения” к Пашиняну с основным нарративом о том, что “Армения может процветать только в тесном союзе с Россией и под ее защитой”.

Источники: Repat Armenia, Evn Report (1, 2, 3,), Euronews, Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.