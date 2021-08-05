Обещал каникулы в Греции: в Мариуполе иностранец вербовал украинок для занятия проституцией

В Мариуполе сообщили о подозрении мужчине, вербовавшему молодых женщин для занятия проституцией в Греции. Ему грозит от пяти до двенадцати лет за решеткой.

Подозреваемым оказался 38-летний гражданин Армении. Зная о сложном материальном положении девушек, он настаивал на выгодности занятия проституцией в греческой столице.

Жертвами армянина становились молодые женщины в возрасте от 20 до 30 лет: им он обещал от $50 за один час оказания сексуальных услуг.

Также мужчина якобы брал на себя ответственность за достойные условия проживания, выбор клиентов, питание и документы. Последними его жертвами стали две студентки из Мариуполя.

— В июле 2021 года подозреваемый познакомился в ресторане Мариуполя с двумя студентками и предложил им “работу”. 4 августа в Киеве во время сопровождения завербованных в автобус Украина-Греция злоумышленник был задержан, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.149 (Торговля людьми) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.